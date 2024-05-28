Як підібрати форму брів, яке буде личити вашому обличчю: корисні поради від візажистів

Брови – це не просто рамка для очей, а й важливий елемент, який підкреслює красу обличчя та може візуально змінити його риси. Щоб знайти свою ідеальну форму брів, важливо врахувати два ключових фактори: природний вигин брів та тип обличчя. Про це пише ТСН.

Як визначити свою ідеальну форму брів

Визначте початок брови: Прикладіть олівець або пензлик до крила носа так, щоб він проходив через внутрішній кут ока. Ця точка стане початком вашої брови. Визначте найвищу точку брови: Перемістіть олівець або пензлик від кута рота до зовнішнього кутика ока, тримаючи його по діагоналі. Ця точка буде найвищою точкою вашої брови. Визначте кінець брови: Знову тримаючи олівець біля носа, проведіть його через зовнішній кутик ока. Ця точка стане кінцем вашої брови.

Підбір форми брів під тип обличчя

Кругле обличчя: Допоможуть подовжити та візуально "схуднути" брови з витонченим вигином та трохи загостреним кінчиком.

Допоможуть подовжити та візуально "схуднути" брови з витонченим вигином та трохи загостреним кінчиком. Овальне обличчя: Ідеально підійде максимально пряма лінія брови, яку в деяких випадках можна трохи округлити.

Ідеально підійде максимально пряма лінія брови, яку в деяких випадках можна трохи округлити. Квадратне обличчя: Пом'якшити риси допоможуть округлі брови м'якої форми, досить широкі. Гострі та тонкі брови в цьому випадку не рекомендуються.

Пом'якшити риси допоможуть округлі брови м'якої форми, досить широкі. Гострі та тонкі брови в цьому випадку не рекомендуються. Прямокутне обличчя: Врівноважити пропорції допоможуть м'які округлі брови середньої ширини без різких кутів та загострень. Кінчики брів можна трохи подовжити.

Врівноважити пропорції допоможуть м'які округлі брови середньої ширини без різких кутів та загострень. Кінчики брів можна трохи подовжити. Серцеподібне або трикутне обличчя: Потрібно пом'якшити верхню частину обличчя. Брови не повинні бути прямими. Більш гармонійним варіантом стане дугоподібна форма або з трохи піднятим кінчиком.

Потрібно пом'якшити верхню частину обличчя. Брови не повинні бути прямими. Більш гармонійним варіантом стане дугоподібна форма або з трохи піднятим кінчиком. Ромбоподібне обличчя: Підійдуть брови з м'якими згинами. Бажано уникати різко виражених заломів та чітко промальованої прямої лінії. Перевагу краще віддати формі арки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!