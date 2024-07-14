Як підготуватися до звільнення і нічого не пропустити

Що потрібно враховувати перед тим, як ухвалити рішення про звільнення з роботи? UAportal підготував рекомендації, над якими варто замислитися перед тим, як робити кар'єрні зміни.

Не поспішайте ухвалювати рішення

Розглядаючи питання про звільнення, людина повинна оцінити, чи не впливає робота на її ментальне здоров'я. Крім того, слід оцінити баланс між професійним та особистим життям.

Важливо прорахувати потенційні перешкоди для реалізації особистих чи сімейних прагнень в майбутньому. Нарешті, слід ретельно продумати вплив звільнення на фінансову стабільність, і тоді ухвалити рішення.

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Розробка плану

Перед тим, як залишити роботу, слід розробити конкретний план, що включає пошук іншої роботи, оновлення резюме та профілю на LinkedIn, а також відновлення професійних контактів. Час звільнення слід спланувати таким чином, щоб не звільнятися під час важливих проєктів.

У разі виникнення будь-яких суперечок або проблем на поточній посаді, слід забезпечити процес їх вирішення. Крім того, емоційна підготовка до переходу та пріоритетність турботи про себе мають вирішальне значення для подолання стресу, пов'язаного із залишенням звичного робочого середовища.

Обмірковування змін

Бажано подумати, чи може перебування на поточній посаді призвести до позитивних змін. Можливо задуматись про доцільність переговорів про кращі умови праці та можливості.

Крім того, перед ухваленням остаточного рішення про відставку слід продумати можливість подальшого навчання або розвитку навичок для підвищення рівня кваліфікації. Нарешті, важливо отримати відгуки від керівників, яким довіряєте, щоб дізнатися про різні точки зору.

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