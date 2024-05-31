Як визначити дефіцит вітаміну С: ознаки

Основні ознаки дефіциту вітаміну С

Перевірте себе, щоб сезон ГРВІ не застав вас зненацька.

Кровоточивість ясен.

Червоні крапки на шкірі (петехії).

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Ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.

Синяки, которые легко возникают, без особых причин.

Сухая, грубая, шелушащаяся кожа.

"Гусиная" кожа на бедрах, ягодицах, руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз).

Частое кровотечение из носа.

Медленно заживающие раны, долго "сидящие" пятна постакне.

Данные симптомы неспецифические и могут указывать на другие имеющиеся проблемы в организме!

Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы.

И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С.

Также в дефиците по vitС всегда находятся курильщики.

Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллега, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант.

Пару слов по поводу аптечного витамина С. Аскорбиновая кислота – это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего аптечный витамин С делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.

В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь частью комплекса витамина С. И вылечить ту же цингу (крайнее проявление дефицита витамин С) аскорбиновой кислотой невозможно.

Также аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять воспалительные состояния организма.

Биодоступных форм vitС в аптеке не бывает. В основном я назначаю vitC с iherb.

Но хотелось бы сейчас больше направить ваш фокус внимания на максимально биодоступный vitС в продуктовой корзине.