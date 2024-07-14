Як охолодитися в спеку: рецепт електролітного напою
Зараз в Києві + 38, майже каїрська спека.
Мої коти лежать розпластані в тіні, хлебчуть воду, в яку я періодично кладу лід, бо вона швидко стає теплою.
В кімнаті в мене невеликий вітрячок і спущені ролети на вікнах.
Все майже, як в Каїрі.
Немає жодного видання, яке б не містило рекомендацї з харчування в спеку.
Про спеку я писала і рік, і 2 роки тому.
Пишу і зараз, бо дуже важливо.
Ніколи не забуду свого стану теплового перегріву, хоч сиділа в тіні. Добре, що вижила.
Отже, читайте і робіть.
ПʼЄМО ВСЕ ПРОХОЛОДНЕ, ДОДАЄМО ТРОХИ СОЛІ ДО ВОДИ, особливо, якщо потіємо.
Або пʼємо воду Миргородську -- там сіль. Ще вода Бон-Буассон має високий рН і тому сприяє швидкій гідратації клітин.
ЧИ МОЖНА ГАРЯЧИЙ ЧАЙ?
Так, можна, чай допомагає швидше потіти і таким чином, знижувати температуру тіла.
Зелений і чорний, в кожному своя користь.
ЇМО ЇЖУ, ЯКА ШВИДКО ЗАСВОЮЄТЬСЯ, на яку організму НЕ треба витрачати зусилля і багато травних ферментів -- овочеві холодні супи -- гаспачо з помідорів, окрошка (можна без мʼяса, але більше варених яєць, або трохи вареного дрібно порізаного мʼяса), овочеві холодні супи -- буряковмй, або з різних овочів.
КОЛИ СПЕКА, НЕ ЇМО ТЕ, ЩО НАВАНТАЖУЄ ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ: шлунок, кишечник, підшлункоау залозу і печінку: всякі смажені пиріжки, чебуреки, пончики, смажене мʼясо, рибу, жирне, з кремами, наваристі бульйони, холодці.
Бо така погіршує перерозподіл крові і забирає її від шкіри, від капілярів, які здійснюють терморегуляцію (потіння) і спрямовують на травлення.
ДОДАТКОВО ВЖИВАЙМО КАЛІЙ ТА МАГНІЙ, бо під час високих температур вони втрачаються, що може дати слабкість. В таблетках або а добавках.
Багато калію в овочевому відварі: просто відварили картоплю, а воду не виливаєте.
Або запечена картопля (охолоджена).
ІДЕАЛЬНИЙ РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ -- РАНОК ТА ВЕЧІР, коли прохолодно. Вдень пʼємо воду, морс, айран, їмо овочі та фрукти, овочеві пюре, охолоджені рагу.
ОБОВ'ЯЗКОВО ВЖИВАЄМО ПРОТИЗАПАЛЬНІ ПРОДУКТИ -- ягоди, зелень та хрестоцвіті (салат з капусти або руколи). Бо в стресі (а спека це стрес) організм має нижчу опірність інфекціям.
НЕ ВЖИВАЄМО НІЯКІ МАГАЗИННІ СОЛОДОЩІі -- торти, випічку, тістечка -- поєднання великої кількості нездорових цукрів (а їх є багато) і насичених жирів, а також транс-жирів погано впливають на роботу печінки, мозку, розбалансовують обмін речовин. МОРОЗИВО МОЖНА? Так, але фруктовий лід.
МИЄМО РУКИ ПЕРЕД КОЖНИМ ПРИЙОМОМ ЇЖІ: друзі, літні харчові отруєння -- це важкий стан. Так само миємо всі фрукти, овочі та ягоди.
ЗАХИЩАЄМО ГОЛОВУ капелюхом або хустинкою навіть, якщо виходимо надвір не надовго. І сітківку очей також -- без окулярів з УФ-фільтром не виходимо.
НЕ ЗАБУВАЄМО ПРО ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ: вони допомагають адаптуватися.
АЛЕ, якщо це не спортзал, де є кондиціонер, то прості -- ходимо рано вранці (там, де є тінь, шукаємо її) ввечері.
НАЙПРОСТІШИЙ РОЗЧИН ДЛЯ РЕГІДРАТАЦІЇ -- електролітний розчин Регідрон (можна робити декілька ковтків протягом дня), або приготувати самим:
РЕЦЕПТ ЕЛЕКТРОЛІТНОГО НАПОЮ:
▪️ 1 склянка апельсинового соку (джерело цукрів та калію);
▪️ 1/2 чайної ложки солі.
▪️1 чайна ложка питної соди.
Це розчин розводять водою до 1 літра.
Пити по пів – одній склянці протягом дня.