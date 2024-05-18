Як одягатися дівчатам та жінкам маленького зросту: практичні поради стилістів

У світі моди існує особлива категорія одягу для дам зі зростом до 162 см, яку називають "petite". Цей термін вказує на колекції, спеціально створені для жінок, які прагнуть візуально здатися вищими.

Експерт зі стилю Ольга Галушка розповіла, як дотримуватися принципу пропорційності. А цими порадами з вами поділиться команда UAportal.

"Ваш гардероб, включаючи аксесуари та взуття, має відповідати вашим пропорціям тіла. Так, якщо ваш зріст становить 155 см, маєте дрібні риси обличчя та маленький розмір стопи, то вибирайте відповідно менші розміри одягу, сумок, прикрас, та взуття. Ваша сумка має бути невеликою або середнього розміру з короткою ручкою, а прикраси – скромними. Щодо взуття, віддавайте перевагу моделям з плоскою підошвою або низьким каблуком. Взуття на товстій підошві не зробить вас вищими, а лише порушить гармонію вашого образу", – наголошує експертка.

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Вона також радить уникати одягу, що виглядає на вас занадто великим, та вибирати речі, що правильно сідають по фігурі. Це не означає, що одяг має бути тісним, але він повинен м’яко облягати та підкреслювати ключові точки вашого тіла, такі як шия, ключиці, талія, та щиколотки.

Для створення візуальної ілюзії зросту, Галушка рекомендує використовувати в одязі більше вертикальних ліній. Це можна зробити, звертаючи увагу на такі деталі, як кишені, шви, декоративні елементи, та принти. Вертикальні лінії допомагають візуально "витягнути" фігуру, тоді як горизонтальні можуть зробити окремі частини тіла ширшими. Тому, наприклад, замість одягу в горизонтальну смужку, варто вибирати одяг з вертикальними лініями, уникати одягу з великою кількістю накладних кишень, та вибирати штани зі стрілками для створення більш стрункого силуету.

Для створення ідеального образу, жінкам з невеликим зростом стилісти пропонують наступні поради:

Акцент на талії. Використання ременя на талії може візуально збалансувати пропорції фігури. Ремінь можна додати до вашого піджака чи сукні для створення більш витонченого силуету.

Вибір коротких спідниць та взуття з загостреним носком. Експерти стверджують, що взуття з загостреним носком візуально подовжує ноги, спрямовуючи погляд вниз.

Штани з високою талією. Штани з високою посадкою ідеально підходять для мініатюрних фігур, оскільки вони створюють враження довших ніг і водночас підкреслюють талію.

Монохромний стиль. Одяг у монохромному стилі є відмінним вибором для жінок маленького зросту, оскільки він допомагає уникнути візуального розділення фігури на блоки, що може зменшити зріст.

Максі пальто. Довге пальто додасть елегантності будь-якому вбранню, а міді-довжина є оптимальною для жінок з petite розмірами.

Ці поради допоможуть створити гармонійний і стильний образ, підкреслюючи переваги фігури.

Раніше ми вже розповідали, який одяг треба обирати жінкам низького зросту.

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