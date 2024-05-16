Як очистити штани від плям трави: господині поділились корисними порадами
Всі ми знаємо, як легко забруднити джинси травою, адже літні прогулянки та активний відпочинок не обходяться без таких пригод. Але не варто засмучуватися, адже позбутися плям від трави можна й вдома, не вдаючись до хімчистки. Про це пише Главред.
Ось кілька дієвих лайфхаків, які допоможуть вам врятувати улюблені джинси:
Не втрачайте час!
Чим швидше ви почнете виводити пляму, тим легше це буде зробити. Не намагайтеся витерти її серветкою або ганчіркою, адже це лише розмаже бруд.
Сода та оцет:
Цей метод чудово підходить для свіжих плям. Намочіть пляму водою, посипте содою, а потім налийте оцет. Зачекайте 4-5 хвилин, щоб відбулася хімічна реакція, а потім промийте пляму водою.
Окріп:
Цей метод especially effective for fresh stains. Розмістіть забруднені джинси над раковиною і рясно полийте пляму окропом. Після цього негайно виперіть джинси у пральній машині.
Господарське мило:
Намильте пляму гарячим мильним розчином. Для кращого ефекту подрібніть мило і розведіть його водою до густої кашки. Натріть забруднене місце щіткою або губкою, залиште на 20 хвилин, а потім виперіть джинси.
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Перекис водню:
Цей метод підходить лише для світлих джинсів, адже перекис може освітлити темні тканини. Полийте пляму перекисом водню і потріть її. Залиште на кілька хвилин, а потім виперіть джинси.
Сіль:
Змішайте 1 столову ложку солі зі склянкою води. Нанесіть розчин на пляму, залиште на 30 хвилин, а потім виперіть джинси.
Нагадаємо, ми вже писали, як відіпрати плями від трави з улюбленого одягу.
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