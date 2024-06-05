Як навчити дитину давати здачу

Діти навчаються спілкування від народження — на прикладі стосунків у сім'ї. Вони переймають тактику вирішення суперечок батьків: як вони залагоджують конфлікти між собою, з іншими своїми дітьми, родичами. Можна скільки завгодно вчити дитину конструктивному спілкуванню, але якщо вдома побутові сварки переходять у потужне протистояння із взаємними образами — не варто дивуватися, що в дитячому колективі ваше чадо проявлятиме себе так само.

Далі текст мовою оригіналу

Но даже если навык гасить конфликты успешно усвоен, это не всегда спасает от прямой агрессии. Иногда нужно проявить недюжинную смелость и решительность, чтобы не дать себя в обиду. Как научить ребенка давать отпор?

Почему ребенок не дает отпор

"Мама, меня в саду обижают", — жалуется малыш, показывая очередную ссадину. Непросто сохранить спокойствие, когда твоего ребенка обижают, а он не может постоять за себя и пресечь нападки. Но и спускать дело на тормозах — не выход, иначе буллинг и тумаки станут привычным способом общения с вашим ребенком.

Почему же он не может сам постоять за себя? Причин несколько:

✓ особенности темперамента ребенка — мягкие, нерешительные, крайне спокойные дети просто теряются перед обидчиками и не знают, как реагировать на их провокации;

✓ отражение внутренней ситуации в семье — бывает, что кто-то из родителей явный доминант. Он диктует уклад жизни, его слово решающее. Близкие адаптируются к его позиции и предпочитают не вступать в конфронтацию. Такой же механизм адаптации будет действовать у ребенка по отношению к обидчику — вместо адекватной реакции он просто приспособится к агрессии и будет терпеть;

✓ неразрешение дать отпор — ребенок не знает, что против агрессора можно и нужно принимать меры. Даже если ранее он жаловался на нападки своим родителям, те не просто отмахивались, но и стыдили его: "Сам виноват, что с одноклассниками не сложилось, надо дружить со всеми";

✓ программирование — родители постоянно повторяют, что хорошие дети не дерутся, или наоборот — упрекают ребенка в слабости. Такие установки формируют восприятие себя, как человека, который просто не может выступить против обидчика.

Стоит ли родителям вмешиваться в детские конфликты

Все зависит от сложности ситуации и возраста ребенка. Как правило, подростки крайне неохотно рассказывают родителям о своих отношениях со сверстниками. И даже если имеет место буллинг — вытянуть из них хоть слово на эту тему проблематично. О проблемах становится известно от посторонних людей.

Детям садиковского возраста и младшим школьникам крайне важна родительская поддержка в любых трудных ситуациях, а тем более, если они становятся "мишенью" для нападок. И очень важно, чтобы родитель сразу знал как научить ребенка отвечать обидчику.

Чем могут помочь родители:

Выявить провокатора. Иногда агрессором выступает не тот, кто непосредственно обижает ребенка, а третье лицо. Подговаривать на неблаговидные поступки могут другие дети, родители и даже учителя/воспитатели, которым ваш ребенок может в чем-то быть неудобным. Вашего опыта, проницательности и умения разбираться в причинах ситуации должно хватить для того, чтобы выявить истинного провокатора, а не наказать его "исполнителя". Защитить ребенка. Для начала нужно собрать вместе участников конфликта: родителей обидчика, воспитателя/учителя, психолога. А если агрессия выражается в драках — администрацию сада или школы. Не нужно скандалить и угрожать, ваша задача — найти компромисс и сделать так, чтобы буллинг прекратился. Как только ребенок почувствует, что мама и папа готовы его защищать — он и сам морально окрепнет, чтобы дать отпор. Свои выводы сделает и обидчик — он узнает, что его "жертва" вовсе не жертва, за ней есть кому постоять. Устранить травмирующие факторы. Если достичь компромисса с родителями агрессора не удалось, возможно, есть смысл перевести ребенка в другой класс/группу.

В защите ребенка родителям важно договориться между собой и выработать единую стратегию действий, потому что любые разногласия будут только усложнять ситуацию. Если позиция мамы и папы в корне отличается — возможно, есть смысл пойти на семейную терапию, ведь проблема грозит перерасти во внутрисемейный конфликт. И даже если будет достигнут некий компромисс, есть риск, что кто-то из родителей все равно постарается перетянуть ребенка на свою сторону.

Если в семье и так все хорошо, то любая трудная ситуация ее сплотит еще больше: мама, папа, бабушки и дедушки выступают единым фронтом, создавая у ребенка ощущение крепкой почвы под ногами и надежной защиты.

Как поступать в конфликтных ситуациях

Давайте рассмотрим несколько примеров конфликтных ситуаций в детском коллективе:

Случайно толкнули

Почему это произошло:

Дети активны, подвижны, невнимательны. Они могут бегать, не видя преград, могут заиграться и превысить усилия (например, бросая мяч).

Что делать родителям: Объясните ребенку, что его толкнули случайно. Он просто оказался рядом в неудачный момент. Давать сдачи в таком случае не нужно. Лучше предупредить непоседу, чтобы играл/бегал подальше от остальных детей.

Назвали смешным прозвищем

Почему это произошло:

Особенно остро на это реагируют девочки. Задетое эго провоцирует сильные эмоции: ребенку кажется, что его специально хотели обидеть таким прозвищем.

Что делать родителям:

Выдумывание смешных прозвищ среди детей не редкость. Им хочется проявить оригинальность, блеснуть остроумием. Иногда это вполне безобидные эпитеты вроде "рыжуля" или "соня". Но нередки и обидные прозвища вроде "дылда" или "очкарик". Узнайте, как именно назвали вашего ребенка. Если это вполне невинно — приободрите его, объясните, что в этом слове нет ничего плохого. К примеру, "рыжуля" — это потому что одноклассникам нравятся твои красивые волосы цвета огня. Авторам глумливых прозвищ стоит незамедлительно придумать "ответ" — такие же обидные эпитеты. Пусть побудут в шкуре тех, кого вздумали дразнить.

Оскорбили нецензурным словом

Почему это произошло:

Нецензурную лексику дети в основном слышат дома: от взрослых, по телевизору. А после — используют мат в ситуациях, когда не могут выразить свои эмоции нормальными словами.

Что делать родителям:

Адекватный ответ ребенка в такой ситуации — пристыдить обидчика. Сказать, что подобные слова воспитанные люди не употребляют. А если он невоспитанный, то пусть общается с себе подобными. Такой отпор остудит пыл даже самого заядлого матерщинника, ведь никому не хочется прослыть неотесой.

Ударили однократно

Почему это произошло:

Физическое воздействие, как следствие конфликта, недопустимо и не может быть оправдано ничем. Однако многие дети дерутся даже несмотря на то, что родители много раз объясняли им, что так делать нельзя. Почему? Причин много: это и пример взрослых, и скрытая агрессия, и неумение справляться с эмоциями.

Что делать родителям:Скажите своему ребенку, что никто не имеет права его бить. Но если такое случилось, ударить в ответ — адекватный, но все же не самый лучший выход. Агрессия порождает агрессию, и гораздо лучше постараться решить конфликт словами. Стоит привлечь взрослых, объяснить обидчику понятие личных границ и недопустимость их нарушения.

Периодически избивают, толкают, кусают

Почему это произошло:

Буллинг — проблема современного общества. Он возникает не только в детских коллективах, но и в любой среде, где находятся вместе совершенно разные люди. Более сильные личности подавляют слабых, руководствуясь своими инстинктами. И задача слабых — набираться храбрости и давать отпор.

Что делать родителям:

Если атаки на вашего ребенка периодически повторяются, организована коллективная травля, словесные стычки переходят в избиения, нужно задействовать все возможные способы самозащиты. Самый простой — изъять ребенка из травмирующей среды. Но бегством проблему не решить. Гораздо продуктивнее показать ему пример борьбы за свои права, и не просто борьбы, а победы. Привлекайте все стороны конфликта: родных обидчиков, других детей (свидетелей стычек) и их родителей, педагогов, администрацию школы, а в особых случаях — полицию. Ваша задача — предать ситуацию максимальной огласке, чтобы добиться адекватных мер в отношении обидчиков.

*****

Иногда стоит давать детям возможность самим разобраться в ситуации, экспериментировать, добиваться нужного результата, сталкиваться с обратной связью.В этом случае задача родителей — лишь мягко корректировать их действия, позволяя набить собственные шишки и выработать свои модели поведения. Нужно быть рядом, предлагать помощь, учить, но не решать вместо ребенка его проблемы. И подумайте вот о чём, если вы не знаете как научить ребенка давать отпор обидчикам, то возможно вы и сами не можете постоять за себя.