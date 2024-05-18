Як надовго зберегти колір фарбованого волосся

Фарбування волосся дарує їм нове життя, насичений колір і блиск. Але, на жаль, з часом фарба тьмяніє, вимивається, а волосся втрачає свою красу. Щоб зберегти яскравий колір та сяйво локонів надовго, професійні перукарі рекомендують дотримуватися кількох простих правил догляду. Про це пише ТСН.

Дайте фарбі час: Не мийте голову в день фарбування. Це дозволить пігменту краще вбратися у волосся і триматися значно довше. Також, рекомендується зачекати 48 годин після фарбування, перш ніж мити голову. Використовуйте правильні засоби: Відмовтеся від використання глибокоочищувальних шампунів та масок протягом першого тижня після фарбування. Ці засоби змивають фарбу з волосся. Натомість, обирайте шампуні та кондиціонери, спеціально розроблені для фарбованого волосся. Їхні формули дбайливо очищають локони, не вимиваючи пігмент, а також живлять та зволожують їх. Зверніть увагу на склад: Бажано, щоб шампунь, кондиціонер та інші засоби догляду за волоссям були тієї ж марки, що й фарба. Їхні інгредієнти підібрані один до одного, аби максимально зберегти стійкість кольору.

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Термозахист - ваш друг: Якщо ви часто використовуєте фен, праску або плойку для укладання, обов'язково наносьте на волосся термозахисний спрей. Це допоможе захистити локони від шкідливого впливу високих температур та зберегти яскравість кольору. Додатковий догляд: Додайте у свій догляд за волоссям маски та бальзами, спеціально розроблені для фарбованого волосся. Ці засоби живлять локони, роблять їх більш еластичними та сяючими, а також допомагають довше зберегти стійкість кольору. Мінімум сонця: Ультрафіолетові промені негативно впливають на фарбоване волосся, руйнуючи пігмент. Тому, намагайтеся захищати локони від сонця, використовуючи панамку, кепку або спеціальні спреї з SPF-захистом. Правильне харчування: Для здоров'я та краси волосся важливе не лише зовнішнє, але й внутрішнє доглядання. Включіть у свій раціон продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи, корисні для волосся. Це допоможе їм залишатися сильними, сяючими та стійкими до вимивання кольору.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти красу фарбованого волосся надовго, насолоджуючись насиченим кольором, сяйвом та життєвою силою локонів.

Нагадаємо, ми вже писали, як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити.

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