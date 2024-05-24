Як легко загострити тертку: лайфхаки для кожної господині

UAportal підготував поради, які допоможуть зберегти гостроту тертки без особливих зусиль. Не обов'язково викидати її чи купувати нову.

Замочування в оцті

Можна спробувати замочити її в білому оцті на кілька хвилин. Кислота, що міститься в цьому продукті, допомагає розщепити будь-які залишки на тертці, таким чином відновлюючи її гостроту.

Після процесу замочування терку слід ретельно промити водою та висушити чистим рушником. Цей спосіб є простим та економічно вигідним.

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Використання фольги

Згорнувши шматок алюмінієвої фольги в невелику міцну подушечку і міцно пропустивши її через тертку так само, як у випадку із сиром або овочами, можна відновити ефективність роботи терки. Абразивна природа алюмінієвої фольги є ефективним засобом для заточування всього за пару хвилин із мінімальними зусиллями.

Регулярне чищення

Зберегти гостроту та ефективність терки можна за допомогою регулярного чищення після кожного використання. Своєчасне видалення залишків їжі може запобігти затупленню тертки з часом.

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