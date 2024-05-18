Як гідно відповісти на грубість та припинити конфлікт: хитрі фрази

Багато хто з нас у щоденному діалозі зустрічає неввічливість та неприйнятну поведінку. Однак, існують декілька ефективних висловлювань, які можуть стати в пригоді для рішучої відповіді на грубі вислови та змусити зухвальця відступити.

Портал Hack Spirit підготував кілька порад про те, що треба відповісти на неприємні слова, щоб агресор припинив конфліктувати.

Ці фрази допоможуть урегулювати конфліктну ситуацію та дати зрозуміти хамові, що його поведінка неприйнятна

"Дякую за ваш відгук. Я ціную ваш погляд". Ця стратегія полягає у тому, щоб відповісти на неввічливість добротою. Це змусить вашого супротивника спочатку розгубитися, а потім й зовсім припинити конфлікт.

"Здається, у нас різні погляди, і це нормально. Погодьмося не погоджуватися". Це дозволяє мирно вирішити розбіжності, навіть якщо ваші думки не збігаються. Ваш опонент, швидше за все, згодиться, оскільки будь-які подальші суперечки після цього будуть виглядати недоречно.

"Звучить так, ніби ви говорите… (або "я чую…")". Повторіть слова вашого опонента своїми словами. Це допоможе іншій стороні почути свої аргументи та, можливо, усвідомити їх недоречність.

"Ну хіба ти сьогодні не сонячний промінчик?" Гумор може стати ефективним інструментом для зміни напрямку конфлікту перевести ситуацію на позитив.

"Я бачу, що ти засмучений, і я тут для тебе. Але я не вважаю справедливим кидатися на мене". Такий підхід може заспокоїти опонента і зменшити агресію.

Раніше ми розповідали, якщо наступили на ногу, чи потрібно наступити у відповідь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!