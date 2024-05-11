До заздрості та хвороб: що означає, якщо впав кактус

Ще не так давно кактуси за межами Нового Світу були рідкістю, доступною лише знатним і багатим. Сьогодні ж ці дивовижні рослини стали звичними мешканцями не лише оранжереї, але й звичайних квартир та будинків по всьому світу. Проте, окрім краси та невибагливості, кактуси оповиті й численними забобонами, пов'язаними з їхнім падінням.

Про це пише ukr.media. Важливо пам'ятати, що всі ці прикмети не мають наукового підґрунтя і є лише забобонами. Не варто вірити у погані пророцтва і псувати собі настрій. Дбайливо доглядайте за своїми кактусами, і вони подарують вам не лише красу, але й позитивну енергетику.

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Що ж віщує падіння кактуса з підвіконня?

Падіння кактуса на підлогу: Це може бути знаком того, що хтось сильно вам заздрить і бажає нашкодити.

Це може бути знаком того, що хтось сильно вам заздрить і бажає нашкодити. Падіння кактуса з робочого столу: Очікуйте підступів з боку колег або не отримайте належної оцінки вашої роботи.

Очікуйте підступів з боку колег або не отримайте належної оцінки вашої роботи. Розсипання ґрунту: Це може віщувати сварки та розбіжності з близькими людьми.

Це може віщувати сварки та розбіжності з близькими людьми. Розбиття кашпо: Можливий конфлікт з другою половинкою.

Можливий конфлікт з другою половинкою. Зламаний кактус: Це найгірша прикмета, яка може віщувати серйозне захворювання когось із близьких.

Це найгірша прикмета, яка може віщувати серйозне захворювання когось із близьких. Укол при пересадці: Будьте обережнішими зі своїми словами та вчинками, адже за помилки доведеться жорстко розплачуватися.

Будьте обережнішими зі своїми словами та вчинками, адже за помилки доведеться жорстко розплачуватися. Падіння кактуса під час пересадки: Це може бути знаком того, що вам пора подумати про зміну професійної діяльності.

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