До заздрості та хвороб: що означає, якщо впав кактус
Ще не так давно кактуси за межами Нового Світу були рідкістю, доступною лише знатним і багатим. Сьогодні ж ці дивовижні рослини стали звичними мешканцями не лише оранжереї, але й звичайних квартир та будинків по всьому світу. Проте, окрім краси та невибагливості, кактуси оповиті й численними забобонами, пов'язаними з їхнім падінням.
Про це пише ukr.media. Важливо пам'ятати, що всі ці прикмети не мають наукового підґрунтя і є лише забобонами. Не варто вірити у погані пророцтва і псувати собі настрій. Дбайливо доглядайте за своїми кактусами, і вони подарують вам не лише красу, але й позитивну енергетику.
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Що ж віщує падіння кактуса з підвіконня?
- Падіння кактуса на підлогу: Це може бути знаком того, що хтось сильно вам заздрить і бажає нашкодити.
- Падіння кактуса з робочого столу: Очікуйте підступів з боку колег або не отримайте належної оцінки вашої роботи.
- Розсипання ґрунту: Це може віщувати сварки та розбіжності з близькими людьми.
- Розбиття кашпо: Можливий конфлікт з другою половинкою.
- Зламаний кактус: Це найгірша прикмета, яка може віщувати серйозне захворювання когось із близьких.
- Укол при пересадці: Будьте обережнішими зі своїми словами та вчинками, адже за помилки доведеться жорстко розплачуватися.
- Падіння кактуса під час пересадки: Це може бути знаком того, що вам пора подумати про зміну професійної діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.
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