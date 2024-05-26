Позбутися від моху і лишайника на яблунях можна без хімії: що використовують досвідчені садівники

Мох та лишайники на стовбурах дерев – не лише неприємний естетичний фактор, але й серйозна загроза для здоров'я саду. Ці небажані "гості" шкодять корі, поглинають поживні речовини, послаблюють імунітет дерев, роблячи їх більш схильними до хвороб та шкідників.

До появи моху та лишайників може призвести зайва вологість. Надмірний полив, застій води в ґрунті, густа крона, що затінює стовбур – все це створює сприятливі умови для розвитку моху та лишайників, кажуть садівники з досвідом.

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З часом кора дерев стає тоншою і тріскається, що робить її вразливою до атак цих паразитів. Регулярне санітарне обрізування, видалення старих гілок, очищення стовбурів від моху та лишайників – прості, але дієві заходи профілактики.

Як позбутися моху та лишайників

Найпростіший метод – це зчищення моху та лишайників жорсткою щіткою або скребком. Важливо не пошкодити кору дерева. Модна використати спеціальні фунгіциди, таких як мідний купорос, бордоська рідина, залізний купорос. Ці препарати ефективно знищують спори моху та лишайників, але важливо дотримуватися інструкцій з використання та заходів безпеки.

Деякі садівники використовують розчини соди, вапна, мила, а також настої трав (черемхи, чистотілу) для боротьби з мохом та лишайниками. Ефективність цих методів може бути меншою, але вони є більш екологічними.

Ще один спосіб без хімії вивести лишайники та мох з дерев – це використати золу. Змішайте 1 кг солі, 2 кг золи з двома шматками господарського мила і розведіть це все в 10 л гарячої води. Добре перемішайте, доведіть до кипіння, охолодіть. Отриманий розчин наносять на стовбури й гілки дерев.

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