Ідеальний рецепт літнього обіду: картопелька з лисичками
Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову.
А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне.
Інгредієнти:
• Картопля;
• Лисички;
• Цибуля;
• Часник;
• Сметана;
• Масло;
• Сіль, перець;
• Кріп.
Приготування:
1. Картоплю очистити та відварити.
2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби.
3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо.
4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами.
5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп.
6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії.
7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо!
Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері.