Хрусткі чурос: максимально простий рецепт
Друзі, ці продукти знайдуться в кожному холодильнику, максимально простий рецепт. Смачна іспанська класика. Попереджаю, почав їсти - дуже складно зупинитись. Це як з пончиками, хочеться ще і ще.
Важливі поради по використанню олії для фритюра, щоб приготування страви було смачним та безпечним:
Будьте уважні і обирайте тільки якісну рафіновану олію, яка виготовлена за всіма українськими та міжнародними стандартами якості.
Не можна перегрівати олію вище 175*.
Як визначити температуру?
Можна придивитись на поверхню олії, якщо в повітрі вже є ледь помітне марево (ще не димок), то вона вже досить нагрілась і треба прибрати вогонь.
Можна використовувати кулінарний термометр.
Або обережно взяти зубочистку і трошки занурити в олію, якщо навколо зубочистки вже з’являються бульбашки – олія готова до фритюру.
Або обережно занурити в олію маленький шматочок тіста і коли почнуть утворюватися бульбашки, а тісто змінить колір – олія готова до фритюру.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що в рецепті є цукор, тому олія може темніти, але після приготування страви і охолодження її можна процідити аби прибрати рештки тіста та повторно використовувати. (сумарно до 11 годин смаження у фритюрі).
Чурос
100 г борошна
3 яйця
40 г соняшникової рафінованої олії
30 г вершкового масла
120 мл води
10 г цукру
1 г солі
Присипка:
цукор та кориця
Змішуємо воду, вершкове масло та олію, сіль, цукор, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо борошно, тісто повинне взятися в грудку. Перекладаємо в миску.
Змішуємо яйця окремо. Вводимо їх тоненьким струмком в тісто і швидко замішуємо міксером або вручну лопаткою. Перекладаємо в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" (8 або 10 мм).
Розігріваємо олію.
Видавлюємо тісто в розігріте масло у вигляді паличок, смажимо до золотистого кольору. Посипаємо цукром із корицею. Або подаємо з соусом.
Шоколадний соус:
70 мл вершків
70 г шоколаду (молочного чи чорного)
Змішати вершки із шоколадом. Прогріти до плинного стану.
Готово.