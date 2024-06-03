Фрукти, які заважають худнути

Літо - найщедра пора на сезонні фрукти та ягоди. Але чи всі однаково сприяють схуднення?

⠀Фрукти та ягоди — відмінний замінник десертів для всіх, хто худне. Вибирайте будь-які сезонні, які вам подобаються, якщо немає індивідуальних протипоказань та хворобливих проявів. Порції 200-300 грамів у першій половині дня буде достатньо. Ідеальний час для фруктів – другий сніданок.

Лайфхак для тих, хто на дієті, не звертайте увагу на калорійність продукту. Так, я серйозно! Питання стоїть не так у калоріях, як у здатності фруктів піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти ми повинні вибирати з низьким глікемічним та інсуліновим індексами — ці дві цифри важливіші за калорійність продукту.

⠀Антирейтинг фруктів для схуднення:

Кавун

Диня

Виноград

Персики

манго.

⠀Ці фрукти скидатимуть вагу заважатимуть.

Візьмемо, наприклад, кавун. Ця ягідка має невисоку калорійність, тому ми часто робимо вибір на її користь. Але насправді глікемічний індекс кавуна такий самий, як у французького багета або картоплі фрі. Здатність кавуна підвищувати рівень глюкози в крові зашкалює, а що вище глюкоза, то більше вписувалося інсуліну і тим нижче здатність організму до жироспаленню.

⠀Якщо ми їмо фрукти, які підвищують інсулін, то як би ми не працювали в залі, нескінченні стрибки інсуліну протягом дня не дадуть нам змоги отримувати бажаний результат. Худнути ми можемо лише за низького інсуліну.