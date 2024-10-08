Фруктоза. Плюси, мінуси, підводне каміння

Ще раз: я не сварю фрукти. Хоча якщо ви їсте цілу диню чи пів кг винограду тричі на день - теж питання.

Фруктоза в великій концентрації є в соках, фрешах, сиропах (агави, топінамбура, граната, кукурудзяному, читайте склад!), меду, сухофруктах, як цукрозамінник в десертах та напоях (зефір, "діабетичні" солодощі).

Фруктоза - простий цукор і нормально, цивільно, поряд з клітковиною, мікроелементами, органічними кислотами природно міститься у фруктах чи меду. Фруктозне споживання різко збільшилося зі збільшенням споживання підсолоджувачів, кукурудзяного сиропу як недорогого цукрозамінника в соках та десертах.

Мінуси

Споживання більш солодких продуктів провокує рецептори споживати ще більше і солодше, дратуючи вбудовану толерантність до сприйняття цукрів. При цьому, звикання сильні неймовірно.

Окрім надмірної ваги та порушень вуглеводного обміну, перевантаження фруктозою в причинах підвищення сечової кислоти, не алкогольної стеатотичної хвороби печінки

Вплив фруктози на печінку

Є величезна різниця між тим, як метаболізується фруктоза і як метаболізується глюкоза. Глюкоза, якщо спростити, іде в енергію і може метаболізуватись кожною клітиною. А фруктоза метаболізується лише у печінці, тобто прямий, навіть без дверцят, потік у печінку. Споживання великої кількості фруктози щодня викликає величезне навантаження на орган.

Там надлишок фруктози до створення жиру, цей процес називається ліпогенезом. Неалкогольне "ожиріння" печінки, сорі за спрощення, - стан, при якому в клітинах печінки накопичується занадто багато жиру. Це є ключовим моментом у розвитку інсулінорезистентності, нерідко цукрового діабету 2 типу, його попередника - метаболічного синдрому.

А, і так, надлишок фруктози - це руйнування мітохондрій. Фруктоза стимулює мітохондріальне метаболічне перепрограмування в подоцитах через розпад жирних кислот, стимульований Hmgcs2 - виснаження АТФ.

Проаналізуйте раціон. Адекватно подивіться на +- 400 г не вкрай солодких фруктів. Склади десертів треба читати, соки, фреші, сухофрукти - передивитись ставлення та кількість.