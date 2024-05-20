Ці стрижки ідеальні для жінок у будь-якому віці: поради стилістів (фото)

З настанням літа варто подумати не лише про оновлення гардероба, а й змінити свій образ. Якщо ви вже втомилися від старої зачіски, хочете чогось нового та сміливого, що підкреслить вашу красу, радимо дізнатися поради стилістів.

Фахівці вважають, що жінкам за 40 саме час звернути увагу на короткі стрижки. Щобільше, цього сезону вони на піку популярності, й не дивно - адже вони практичні, стильні та підходять жінкам будь-якого віку.

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Стилісти рекомендують жінкам зосередитися на класичних стрижках, які не тільки пасують до різних текстур волосся, але й зберігають позачасову елегантність. Ось кілька трендових варіантів, які допоможуть вам оновити образ:

1. Шаруватий лоб: ця стрижка з довжиною до плечей та м'якими шарами дає змогу створювати різні укладки та підкреслює природну красу волосся.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: ДОННА МІНС / @SALONDM3 Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: ДОННА МІНС / @SALONDM3

2. М'яка сучасна махра: цей варіант з короткими, вигнутими кінчиками та чубчиком виглядає стильно та елегантно. Бічний проділ робить її ще більш універсальною, адже вона пасує до будь-якої форми обличчя.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: ДОННА МІНС / @SALONDM3 Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: ДОННА МІНС / @SALONDM3

3. Кучерява супер піксі: власницям кучерявого волосся сподобається піксі, яка дозволить вашим локонам сяяти по-новому.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @MSBERRYBACON Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @MSBERRYBACON

4. Класичний боб: безпрограшний варіант завжди в моді. Мінімальні шари, що обрамляють обличчя, підходять для прямого та хвилястого волосся.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @SALONDM3 Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @SALONDM3

5. Боб з коротким укладанням: ця стрижка з чубчиком, зачесаним набік, та короткими шарами ззаду візуально додає об'єму та підкреслює елегантність.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @SALONDM3 Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @SALONDM3

6. Багатошарова стрижка для кучерявого волосся: ключ до того, щоб кучері середньої та довгої довжини виглядали максимально красиво. Ця стрижка надає волоссю форму та підкреслює локони.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @MSBERRYBACON Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @MSBERRYBACON

7. Скульптурне скорочення: цей гладкий та витончений образ чудово підходить для прямого волосся. Важка сторона на маківці надає стрижці індивідуальності та стилю.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

8. Повний чубчик: універсальний елемент, який може доповнити будь-яку зачіску - боб, піксі, або навіть середнє та довге волосся.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

9. Супер піксі: ця ультракоротка стрижка - ідеальний вибір для сміливих та стильних жінок. Вона підходить для будь-яких текстур волосся, але особливо гарна для густого та прямого.

Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR Модні зачіски для жінок за 40. Джерело: @THERESESNOW_HAIRCOLOR

Не бійтеся експериментувати та шукати нові образию. Короткі стрижки - це чудовий спосіб підкреслити вашу індивідуальність та красу.

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