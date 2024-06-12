Якщо ваш чоловік Лев, не намагайтеся зробити з нього кошеня

Жінка повинна пом'якшувати чоловіка, а не послаблювати його – цю фразу вперше сказав Зігмунд Фрейд.

Чоловік має бути борцем. Він має бути сильним, щоб принести додому мамонта та захистити родину. Для цього він має чоловічу психологію.

Жінка, намагаючись зробити чоловіка передбачуваним та слухняним, послаблює його. Роблячи його "милим котиком", безпорадним і залежним, якого згодом можна кинути і поміняти. І я з ним абсолютно згодна. Нас, жінок, приваблюють "чоловіки-війни", чоловіки, які здатні захистити і прогодувати свою сім'ю. Чоловіки здобувачі. Але жінки вміють робити свій внесок через різні страхи і бажання домінувати.

Але в природі є своя ієрархія взаємодії та розподіл ролей. Тому якщо ви зустріли Лева, не намагайтеся зробити з нього кошеня, а вам гірше буде