Якщо кінець світу незворотній: хто буде останньою живою істотою на Землі

Життя на Землі існує вже щонайменше 3,7 мільярда років, еволюціонуючи до "нескінченних форм, найкрасивіших і найдивовижніших", як казав Чарльз Дарвін.

Проте колись це може закінчитися. І останньою твариною, ймовірно, буде не тарган, не скорпіон, і тим паче не Homo sapiens. Це буде скромна тихоходка, пише IFLScience.

Чому не таргани?

Таргани, як і багато інших комах, дійсно дуже витривалі. Вони можуть витримувати високий рівень радіації, виживати без їжі та води протягом тривалого часу, а також стійкі до багатьох інсектицидів. Однак вони не такі стійкі, як тихоходки.

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Тихоходки: крихітні, але неймовірно витривалі

Тихоходка або водяний ведмідь. Джерело: Shutterstock.com Тихоходка або водяний ведмідь. Джерело: Shutterstock.com

Тихоходки - це восьминогі мікроскопічні тварини, які відомі своєю неймовірною стійкістю. Щоб вижити в екстремальних умовах, вони впадають у стан глибокої сплячки, який називається криптобіозом. У цьому стані вони втрачають до 95% води зі своїх тіл і згортаються в зневоднений клубок.

Завдяки цьому вони можуть витримувати наднизькі температури до -272,95°C т високі температури до 150°C. Вони здатні перенести екстремальний тиск, сильну радіацію, вакуум космосу.

Які загрози можуть знищити життя на Землі?

Окрім смерті Сонця, яке станеться через 5 мільярдів років, існує багато інших загроз, які можуть призвести до вимирання всього живого на Землі:

Ядерна війна: радіоактивні опади та ядерна зима можуть зробити планету непридатною для життя.

Астрономічні події: спалах гамма-випромінювання, удар великого астероїда або вибух наднової зорі можуть стерилізувати Землю.

Чому тихоходки, ймовірно, виживуть?

Дослідження показують, що тихоходки можуть пережити всі ці загрози. Навіть якщо ядерна війна або вибух наднової зорі знищать більшість життя на Землі, тихоходки, ймовірно, зможуть пережити ці події в стані криптобіозу. Після того, як умови на Землі знову стануть придатними для життя, вони зможуть вийти зі свого сплячого стану та розпочати нову еволюційну лінію.

Раніше дослідник Ватикану заявив, що да Вінчі сховав дату апокаліпсиса у своїй картині з Ісусом.

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