Експерти не радять мити полуницю перед вживанням у водопровідній воді, і ось чому

Полуниця є цінним джерелом вітамінів та мінералів. Однак ранні ягоди часто вирощують з використанням нітратів. Тому перед вживанням її важливо правильно помити, адже на ній можуть бути шкідливі мікроорганізми, бруд та пестициди.

Промивання полуниці лише водою не є достатнім заходом, кажуть фахівці santeplusmag. Вони пропонують кілька способів, як правильно помити полуницю і зауважують, що водопровідна вода – не варіант для цього, оскільки вона не змиє шкідливі речовини з поверхні ягід, а струмінь води з крана лише пошкодить полуницю.

1. З оцтом:

Змішайте в мисці 3 склянки холодної води та склянку яблучного або білого оцту. Занурте полуницю в розчин на 20 хвилин. Промийте полуницю холодною водою і ретельно просушіть.

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2. З харчовою содою:

Змішайте ложку харчової соди з 4 склянками води. Замочіть полуницю в розчині на 5 хвилин. Промийте полуницю холодною водою і ретельно просушіть.

3. З підсоленою водою:

Додайте кілька столових ложок солі до миски з холодною водою. Замочіть полуницю в розчині на кілька хвилин. Промийте полуницю холодною водою і ретельно просушіть.

Фахівці радять мити полуницю безпосередньо перед вживанням. Не мийте полуницю заздалегідь, адже це може призвести до її розм'якшення та втрати смаку. Використовуйте для миття полуниці холодну воду, а не гарячу. Не тріть полуницю занадто сильно, щоб не пошкодити її. Потім обережно просушіть полуницю паперовим рушником.

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