Експерти назвали найгірші помилки, через які гинуть кімнатні рослини

Кімнатні рослини – чудовий спосіб зробити дім привабливішим. Однак є декілька розповсюджених помилок, які можуть призвести до загибелі рослини.

Однією з таких помилок експерти називають надмірний полив. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перезволоження, особливо взимку, є однією з найбільших причин загибелі рослини. Як правило, для звичайних рослин компост потрібно підтримувати вологим, але не мокрим.

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Важливо розуміти, що спеціальні рослини, такі як орхідеї, сукуленти та кактуси, потребуватимуть зовсім інших умов. Обов’язково перевірте інформацію про рослину, щоб правильно за нею доглядати.

Також рекомендується уникати поливу рослин за однаковим графіком, оскільки всі вони мають різні потреби. Хороший тест – засунути палець у ґрунт.

Якщо земля висохла, полийте. Якщо ні – перевірте знову через кілька днів. Це також допоможе зрозуміти, як часто яку рослину потрібно поливати.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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