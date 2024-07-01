Древнє місто під водою: вчені віднайшли 'японську Атлантиду' з пірамідами та ієрогліфами (фото)

Загублене місто, яке часто називають японською Атлантидою, було виявлено ще в 1986 році. Місцевий дайвер, досліджуючи південні острови Рюкю в пошуках акул, натрапив на загадкову піраміду з древніми ієрогліфами на стінах, заховану на глибині близько 25 метрів під водою, повідомляє Daily Star.

Цей підводний пам’ятник отримав назву Йонаґуні, і протягом наступних десятиліть вчені активно його досліджували. Першовідкривач стверджував, що місто складається з ідеально вирізаних сходів з прямими краями.

На основі попередніх даних, підводне місто має вік близько 10 тисяч років, але його походження залишається загадковим. Існує три основні гіпотези щодо виникнення японської Атлантиди.

Перша теорія стверджує, що це місто було створене руками людини. Приблизно 12 тисяч років до нашої ери його могли побудувати доісторичні японські народи Дземон. Деякі дослідники вказують на наявність стародавніх ієрогліфів на стінах міста, що свідчить про його людське походження.

Древнє місто під водою: вчені віднайшли ''японську Атлантиду'' з пірамідами та ієрогліфами (фото). Джерело: Daily Star Древнє місто під водою: вчені віднайшли ''японську Атлантиду'' з пірамідами та ієрогліфами (фото). Джерело: Daily Star

Древнє місто під водою: вчені віднайшли ''японську Атлантиду'' з пірамідами та ієрогліфами (фото). Джерело: Daily Star Древнє місто під водою: вчені віднайшли ''японську Атлантиду'' з пірамідами та ієрогліфами (фото). Джерело: Daily Star

Цю теорію підтримує морський геолог з Університету Рюкю Масаакі Кімура, який досліджував місто понад 20 років. Він зазначає, що на цьому місці також знайдено невеликі стоянки, гончарні вироби, осередки та кам’яні знаряддя.

Друга теорія припускає, що підводне місто біля берегів Японії є результатом діяльності інопланетян. Цю версію підтримують прихильники теорій змови.

Третя теорія стверджує, що Йонаґуні є природним утворенням. Доктор Роберт Шох вважає, що рівні щаблі, які помітили дайвери, є результатом ерозії. На його думку, жодна частина пам’ятника не була побудована з окремих кам’яних блоків, а тому, ймовірно, є витвором природи.

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