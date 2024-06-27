Чи має жінка надихати чоловіка?
Теза про те, що жінка - це муза для чоловіка, дуже спірна. Безумовно, надихнути когось робити щось можна, це справді працює. Але не без нюансів, які обов'язково варто враховувати, щоб не розчаруватися у собі та у своєму партнері.
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В нашей статье мы сначала дадим советы, как вдохновлять своего мужчину, а потом расскажем, почему иногда такая мотивация не просто не помогает, а даже вредит.
12 советов, как вдохновить мужчину
Союз двух людей предполагает взаимную поддержку, поэтому, если вы чувствуете, что ваш мужчина приуныл, стал пассивен, разуверился в своих силах, не отстраняйтесь. Возможно, именно ваши правильные действия наполнят его решительностью и вернут веру в себя.
- Будьте благодарны. Если на первоначальном этапе отношений пара искренне благодарит друг друга даже за мелочи, что спустя 10-15-20 лет супружеской жизни желание сказать "спасибо" куда-то улетучивается. Не позволяйте воспринимать старания друг друга как должное.
- Верьте в своего мужчину. И речь не о пафосных комплиментах или завышенных ожиданиях. От вас требуется лишь вера в то, что он сможет, он сделает, он победит любые обстоятельства, чтобы достичь поставленных целей.
- Уважайте его откровенность, уязвимость и эмоциональность. Если муж привык скрывать свои эмоции, это не значит, что у него их нет. Любой человек может "расклеиться", впасть в апатию — это совершенно нормально. Если же любимый открыл вам свою душу и рассказал, что именно его тревожит — примите его право на любую из эмоций и выразите понимание.
- Привнесите красоту в ваш маленький мир. Как бы банально это ни звучало, но именно женщина отвечает за созидание и эстетику в семье. В меру своих сил наполняйте окружающее пространство красивыми и душевными вещами, создавайте и храните милые традиции, старайтесь сохранить внешнюю привлекательность и красоту речи, души, поступков.
- Приветствуйте, а не осуждайте ваши различия. Не бывает двух одинаковых людей. Даже если ваши с мужем взгляды на жизнь в целом схожи, всегда найдутся отличия, которые могут возмущать или огорчать. Научитесь принимать их как факт и даже радоваться, ведь всегда интереснее взаимодействовать с уникальным человеком, а не со своей копией.
- Осознайте его ценность. У каждого и вас есть своя миссия, своя роль в отношениях. Только в союзе вы стали теми, кем вы есть сегодня, и ваша задача — транслировать ценность супруга, а не преуменьшать ее.
- Вызывайте желание заботиться о вас, а не спасать. Важно понимать отличие: ранимая девушка вдохновляет мужчину ее защищать, опекать. А те, кто привык жаловаться, предсказуемо вызывают лишь жалость. Избегайте нытья и постоянных драм. Через некоторое время мужчина привыкнет к ним и перестанет реагировать на очередной "спектакль".
- Не устраивайте соревнования. Настоящие мужчины готовы мериться силами с себе подобными, но никак не с женщинами. Ведь это убивает близость. Любимые люди не должны быть конкурентами друг для друга.
- Поддерживайте его желание делать вас счастливой. Даже в форме маленьких приятных жестов. Иногда его действия могут не попадать в точку, но на этом не стоит акцентировать внимание. Замечайте усилия, которые он прилагает, чтобы вас порадовать. Делайте комплименты, показывайте свою заинтересованность. Дайте мужу возможность почувствовать себя героем.
- Идите навстречу мужчине, но не гонитесь за ним. Когда нужно, включайте его инстинкт охотника. Таким образом вы не только будете поддерживать к себе интерес, но и зарядите энергией на решение сложных жизненных задач.
- Не критикуйте за ошибки. Спокойно и мягко подскажите, как сделать лучше. Кстати, эта тактика — ответ на вопрос о том, как вдохновлять мужчину на подарки. Просто не ругайте его за очередной несуразный выбор презента, а намекните, чего бы вам действительно хотелось.
- Расскажите о своих приоритетах, мечтах и планах. Чем четче мужчина представит цель, тем реальнее будет ее достижение.
Мужские и женские дела
Современные женщины достаточно эмансипированы и феминизированы, чтобы банальщина вроде "передвинуть шкаф" вызывала желание закатить глаза. Проблемы нанять "мужа на час" и без лишней тягомотины переделать всю тяжелую работу в доме уже не существует.
Но если люди живут в браке, то какие-то обязанности по дому у мужа есть. И задача жены — не заходить на его территорию. В этом есть как практический, так и метафизический смысл. Во-первых, делать дела за себя и "за того парня" как-то несправедливо и утомительно. Даже если он медлит, делает неидеально и вообще жена может лучше. Во-вторых, мужчине демонстрируют, что его участие и помощь — лишь формальность, без него жена отлично справляется.
Если речь о самостоятельности, как о черте характера, то это очень даже отлично. Но вот в бытовых делах инициативность с заходом на чужую территорию — это отчетливый намек мужу, что он лишний. А еще такая надрывная самостоятельность женщины взращивает в мужчине инфантилизм. Словно возвращает в детство, когда всё решала мамочка. Пресловутое возлежание на диване, когда жена тащит из магазина необъятные сумки, именно оттуда.
Два подхода к мотивации
Но возникает вопрос: если не пытаться делать всё самой, то какими поступками или же фразами вдохновить мужчину делать всё быстро и качественно?
Есть два подхода:
- неженственный — упрекать, критиковать, закатывать скандалы и обвинять мужчину в пассивности, если он о чем-то забыл или не выполнил просьбу жены;
- женственный — озвучить просьбу и оставить мужа в покое. Если реакции нет, мягко напомнить.
Второй подход более экологичен, он создает у мужа ощущение, что в нем нуждаются, без него не могут. Это вызывает желание опекать и баловать женщину, а не перекладывать на ее плечи дополнительные обязанности. Как говорится, чем более мы женственны, тем более они мужественны.
В книге "НЛП: Муза для любимого" Павел Колесов писал: "Очень часто женщины забывают о главной цели отношений. И рано или поздно начинаются ненужные сложности в виде слез, скандалов, ревности, истерик и всего остального. Повторяйте себе "С ним мне лучше, чем одной" каждый раз, когда вам захочется учить, "лечить", критиковать вашего мужчину...".
Стоит ли вообще кого-то вдохновлять?
Знаете ли вы о Законе Йеркса-Додсона, в котором говорится, что для сложной деятельности высокая мотивация не просто бесполезна, но и вредна? То есть если мужчина поставил себе цель, которую нелегко достичь, то концентрация усилий, мыслей и эмоций будет лишь отдалять его от реализации. И именно за такую концентрацию чаще всего отвечает женщина.
Давайте рассмотрим пример. На семейном совете супруги решили эмигрировать в другую страну. На эту затею нужна определенная сумма. И вот жена думает, как вдохновить мужчину зарабатывать больше, чтобы побыстрее переехать. Что в этом может быть плохого:
- четкий алгоритм действий по увеличению дохода подменяется какими-то расплывчатыми рассуждениями про горящие глаза, мечты и пр., а мужчины не мыслят такими категориями;
- вместо помощи в заработке денег, женщина концентрируется на муже, как единственном источнике финансирования их плана;
- играя роль главного мотиватора, женщина взваливает на себя ответственность без гарантии результата. В то же время мужчина, как добытчик, своей доли ответственности лишается;
- если мотивация не сработала, то супруги, вместо поиска объективных причин, переходят к взаимным обвинениям. Жена винит мужа в пассивности, а тот считает, что его просто не вдохновили как следует;
- эмоциональное напряжение приводит к завышенным ожиданиям, а те, в свою очередь, к разочарованию, претензиям и ссорам. Жить в атмосфере нервозности и параллельно чего-то достигать крайне сложно.
И еще. Нельзя вдохновить мужа на то, чего он не хочет или как минимум не умеет делать. Для любого серьезного начинания нужен инструментарий — опыт, знания, навыки. Внутренней и внешней мотивации недостаточно. И если в контексте нашего примера способностей мужа не хватает, чтобы заработать на эмиграцию, то одним лишь вдохновением ничего не добиться.
Роль женщины в мотивации мужа на достижение поставленных целей в целом сводится к созданию благоприятной среды — бытовой, эмоциональной (психологической). Но не стоит забывать, что поддерживать и питать эту среду должны оба партнера. Если муж закрыт от попыток жены его на что-то вдохновить, то лучше остановиться и еще раз проанализировать цель — насколько она реальна и желанна для обоих супругов.