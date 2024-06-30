Для поїздок поза містом: 10 кращих вживаних кросоверів у співвідношенні ціна-якість
Коли живеш поза містом, часто доводиться їздити за покупками чи у справах по дорогах, що не в найкращому стані. Для таких шляхів найкращим авто стане кросовер – автомобіль підвищеної прохідності.
Купівля вживаного кросовера може бути чудовим способом отримати хороший автомобіль за прийнятну ціну. Ринок вживаних авто пропонує широкий вибір кросоверів на будь-який смак і бюджет.
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Пропонуємо 10 кращих кросоверів з пробігом в Україні, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості:
1. Mazda CX-5: Цей японський кросовер відомий своїм динамічним дизайном, комфортним салоном та надійними двигунами.
2. Skoda Karoq: Просторий і практичний чеський кросовер, який пропонує широкий спектр функцій за доступною ціною.
3. Seat Ateca: Стильний та спортивний іспанський кросовер, який пропонує захоплююче водіння та широкий спектр функцій.
4. Volvo XC40: Преміальний шведський кросовер, який пропонує високий рівень безпеки, комфорту та розкоші.
5. BMW X1: Компактний та динамічний німецький кросовер, який пропонує захоплююче водіння та престижний імідж.
6. Volkswagen Tiguan: Надійний та універсальний німецький кросовер, який пропонує широкий спектр функцій та просторий салон.
7. Peugeot 3008: Стильний та інноваційний французький кросовер, який пропонує широкий спектр функцій та комфортну їзду.
8. Hyundai Tucson: Практичний та надійний корейський кросовер, який пропонує широкий спектр функцій та доступну ціну.
9. Kia Sportage: Стильний та динамічний корейський кросовер, який пропонує широкий спектр функцій та гарантію 7 років.
10. Nissan Qashqai: Надійний та універсальний японський кросовер, який пропонує широкий спектр функцій та доступну ціну.
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