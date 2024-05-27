Десерт з полуницею та вівсяними пластівцями. Рецепт
Квадратики з полуницею
Інгредієнти:
• вівсяні пластівці – 250 г
• какао – 50 г
• банан – 1 шт.
• горіхи
• родзинки
• полуниця
Як приготувати?
Обсмажте вівсяні пластівці на сухій сковороді.
Потім збийте в блендері підсмажені пластівці, какао-порошок, горіхи, родзинки та очищений банан до отримання однорідної консистенції.
Готову суміш викладіть на папір для випікання у формі прямокутника. Присипте десерт какао, наріжте на квадратні шматки і відправте на годину в холодильник.
Готовий десерт прикрасьте свіжою полуницею.
Смачного.