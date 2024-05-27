Десерт з полуницею та вівсяними пластівцями. Рецепт

Квадратики з полуницею

Інгредієнти:

• вівсяні пластівці – 250 г

• какао – 50 г

• банан – 1 шт.

• горіхи

• родзинки

• полуниця

Як приготувати?

Обсмажте вівсяні пластівці на сухій сковороді.

Потім збийте в блендері підсмажені пластівці, какао-порошок, горіхи, родзинки та очищений банан до отримання однорідної консистенції.

Готову суміш викладіть на папір для випікання у формі прямокутника. Присипте десерт какао, наріжте на квадратні шматки і відправте на годину в холодильник.

Готовий десерт прикрасьте свіжою полуницею.

Смачного.