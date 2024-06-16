День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

У третю неділю червня, яка цього року припадає на 16 число, в Україні святкують особливий день – День батька 2024. Це час, коли діти та вже дорослі висловлюють свою любов та вдячність своїм татусям. Це свято з’явилося в календарі не так давно, у 2019 році, завдяки указу тодішнього президента Петра Порошенка. Хоча історія Всесвітнього Дня батька сягає 1966 року, коли його вперше започаткували у США.

Батько – це вкрай важлива людина у нашому житті, яка завжди готова допомогти цінними настановами та навчити майстерності роботи руками. У День батька в Україні не забудьте висловити вдячність вашому татові за його безцінний вклад у ваше виховання. Нижче ви знайдете красиві слова поздоровлень та побажань до цього особливого дня, які підготувала для вас команда UAportal спільно з УНІАН.

День батька в Україні 2024 - привітання і картинки

Добрий майстер наш татусь,

Hа роботі поважають,

Вдома люблять,

І всі знають,

Що у всякий день і час

Ви опора є для нас.

***

Я за тебе помолюся,

Побажаю від душі,

Тато, татечко, татусю,

Будь здоровий ти мені.

Хай усмішка не зникає,

Завжди буде на устах.

Мама вранці проводжає,

Щедрим будь не на словах.

***

З Днем я батька привітаю,

Мій найкращий в світі тато.

Ніжно тебе обіймаю,

І бажаю тобі мати

Без хвороб міцне здоров’я,

Успіх в справах, на роботі,

Щоб життя мав гарне, довге,

І щасливе, безтурботне!

***

Я тобі, мій рідний тату,

Хочу щиро побажати,

Щоб збулися усі мрії

Й найсвітліші всі надії.

Більше щастя й позитиву,

Дні нехай ідуть щасливо.

Буде кожна мить чарівна,

Незабутня, неймовірна!

***

Як з усього світу татків

Всіх докупи позбирати,

А тоді мене спитати:

- Котрий найдорожчий тато?

- Мій, - скажу я без запинки,

І то буде правда чиста,

Як з дитячої сльозинки

Крапелиночка іскриста.

Ви своїх татів хваліте,

Величайте, - я не дбаю -

Та за всі скарби на світі

Я свого не проміняю.

***

Милий татусю,

Зі святом вітаю!

Здоров’я, удачі

І щастя без краю!

Хай стежка життєва

Прямою лиш буде.

Хай серце радіє,

А сила прибуде.

***

Найчудовішого татуся вітаю з Днем батька! Будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!

***

Дорогий тату! Сьогодні я вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі доброго здоров'я на довгі роки, радісних новин і успіхів у праці! Нехай твоє почуття гумору ніколи не вичерпається! Нехай частіше знаходиться хороший привід для зустрічі з друзями, цікавого спілкування, споглядання навколишнього світу, творчості! Нехай у серці живе любов!

***

Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить!

***

Дорогий мій тату, в цей день я бажаю тобі всього найкращого. Спасибі тобі велике за те, що ти завжди поруч зі мною, що допомагаєш і виручаєш у важку хвилину, що на тебе завжди можна покластися. Я бажаю здоров'я, щастя. Бажаю, щоб усі твої мрії завжди збувалися. Дякую тобі за те, що ти у мене є і завжди поруч зі мною.

День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом

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