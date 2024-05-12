День матері 12 травня: найкращі привітання української мовою та красиві картинки

У неділю, 12 травня, в Україні відзначається День матері. Це важливе свято вшанування та вираження вдячності матерям.

UAportal пропонує привітати мам красивими картинками та теплими побажаннями, які затронуть серце жінок та змусять згадати, як сильно ви їх любите.

Короткі зворушливі привітання з Днем Матері:

Дорога мамочко, щасливого Дня Матері! Нехай твоє серце завжди наповнене теплом і коханням.

У День матері бажаю безмежної радості і благополуччя, будь щасливою та коханою!Наймиліша мамо, миру, радості, усмішок та величезного кохання у цей особливий день!

Щирі вітання з Днем Матері! Нехай ваше життя буде наповнене незабутніми моментами, бажаю тепла та щастя!

Моя найкраща мамо, дякую за безмежну любов і підтримку.

З Днем Матері! Вітаю, мамуся, з Днем Матері! Нехай кожен день приносить радість, любов та благополуччя!

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Вітання до Дня матері у прозі українською мовою

Дорога мамочко, це ваш день, коли слова недостатні, щоб виразити всю ту невимовну любов і вдячність, яку ми відчуваємо до вас.

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Мамо, ти завжди поруч, ти ніколи не втомлюєшся дбати про своїх дітей. Ти робиш наші серця теплішими, а душі щасливішими. Твоя ніжність, жертовність та безмежна сила вдихають у нас віру в мрії та допомагають подолати будь-які перешкоди.

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З Днем матері! Сьогодні, у цей особливий день, хочемо віддячити вам за твою непохитну любов і підтримку, за ті неповторні миті спільного щастя та за кожен момент, що ти вкладала у наші життя.

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Дякує, що ти є, дорога мамо. Святкуй цей день із радістю та коханням. Бажаємо тобі миру та достатку. Цілуємо тебе та запевняємо, що завжди будемо поруч!

Короткі СМС до Дня матері:

Дорога матуся! Від щирого серця вітаю тебе з Днем матері!

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Від щирого серця вітаємо всіх матерів зі святом!

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З днем матері, моя найкраща мама на світі!

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Матусю улюблену вітаю з Днем матері та бажаю щасливих очей, теплих обіймів і щирих посмішок!

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Мамочка, з Днем матері! Спасибі за життя і за все, що є у мене.

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Дорога матуся, бажаю тобі нескінченно багато щастя та здійснення заповітних бажань!

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Мама, спасибі за любов, сильніше якої немає у світі!

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Вітаю від душі з Днем матері!

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З Днем матері картинки українською

Більше про історію свята Дня матері читайте у матеріалі UAportal.

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