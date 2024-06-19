Дієвий ритуал на літнє сонцестояння: бажання обов'язково здійсниться

У 2024 році літнє сонцестояння настане 20 червня, у четвер. Найдовший день на рік – це енергетично сильна дата, яка символізує торжество літа і перемогу світла.

Предки вважали сонцестояння особливим днем, коли за допомогою особливих ритуалів можна виконати бажання, або привернути кохання. UAportal зібрав найдієвіші варіанти.

У цей день самотні дівчата мають сплести вінок із польових квітів та спустити на воду. Чий вінок далі за всіх спливе і не втопиться, у тієї дівчини доля буде щасливою.

Читайте також: Тлумачення сновидінь: що означає плач уві сні

Також у цей день можна загадати бажання, а щоб воно здійснилося, виконати простий ритуал. Одягніться у світлі речі та візьміть у праву руку запалену свічку.

З цією свічкою обійдіть кожну кімнату по черзі, починаючи з вхідних дверей. Потім пройдіть по будинку проти годинникової стрілки, промовляючи потаємні бажання.

Раніше ми розповідали, які 5 речей притягують сварки в оселю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!