Аби одяг служив довше: які речі не можна прати в машинці

Пральні машини стали революційним винаходом, який значно полегшив повсякденне життя. Вони дозволяють нам зберігати чистоту та доглядати за особистою гігієною без зайвих зусиль. Однак, щоб ваша техніка працювала ефективно та довго, важливо розуміти її характеристики та правила експлуатації.

Фахівці у сфері обслуговування пральних машин, на основі глибокого дослідження, склали список з трьох категорій предметів, які категорично не рекомендується прати в побутових умовах. Команда UAportal зібрала для вас цю важливу інформацію.

Прання килимків для ванної кімнати, декоративних подушок чи теплих пледів може призвести до неприємностей. Ці предмети можуть поглинути стільки води, що стануть надто важкими для пральної машини. Під час центрифугування велика вага може викликати поломку, оскільки машина не розрахована на таке навантаження.

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Прати дитячі шкарпетки та інші маленькі речі у пральній машині не рекомендується. Експерти попереджають, що такі малі предмети можуть застрягти в зливному шлангу або між барабаном і корпусом машини. Щоб витягнути їх, можливо, доведеться розібрати пральну машину.

Щодо взуття, такого як кросівки чи кеди, його також не слід прати у машинці. Навіть якщо у вашій моделі є спеціальний режим для взуття, постійні удари під час прання можуть призвести до швидкого зношування підшипників, а їх заміна обійдеться дорого. Тому краще віддати перевагу ручному пранню або професійній хімчистці для вашого взуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три лайфхаки для ефективного прання.

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