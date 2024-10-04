Що ви не знали про матча
По матча питання повторюються. Тримайте:
- так, матча може давати інколи (не у всіх) неприємні відчуття в шлунку чи навіть нудоту. Це не відвар і не настій, ви пʼєте весь молодий пагон цілком, там є активні компоненти. Для різної міцності слизової та вашої чутливості, свої реакції. Безпечно пийте після їжі чи між основними прийомами
- матча лате це вже не матча, це ваші забаганки, безалкогольний коктейль, якщо хочете. Навчіться цінувати продукти на інгредієнти в чистому вигляді.
- якісна матча непогано регулює цукор крові. Цим можна користуватись після щільного обіду чи вечері
- я б спробувала запропонувати вам віднестися до цього, як до акту сповільнення та трохи медитації для себе. Чаша матча - і далі в життя
Перетирати в тонку пудру молоді пагони, вирощені на затінених схилах – традиції та повага до століть. Це краса в деталях.
Науково доведено:
⁃ Зелений чай містить сімейство поліфенолів, званих катехінами, приголомшлива здатність гасіння вільних радикалів. А окислювальний стрес – це і помилки в раціоні, і засоби побутової хімії, і екологія, і внутрішні стресові стани. Ми нон-стоп старіємо та катаболічні процеси в тілі відбуваються щодня.
Але виникли високотехнологічні способи уповільнення темпів старіння. Якісний зелений чай (не будь-який з полиці) – один із них. Тут як із вином: країна, регіон, терруар, методи вирощування. Звичайні чаї-дешеві-базочки завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф – надто багато фтору. Один конкретний компонент якісного зеленого чаю (бажано неферментованого і тим більше у матча) – кахетин epigallocatechin-3-gallate захищає клітини від руйнування особливо активно. Можна купити у вигляді добавок, називається EGCG. Але навіщо?) чаша матча і готово
⁃ Мозкова діяльність та когнітивні функції.
Менше і м’якше ніж кофеїн + є л-теанін, які є синергістами. І GABA (теж за добавками знаєте))), гамма-аміномасляна кислота. Вітання протоколу сну від Ендрю Хʼюбермана, майже все зібрано в матча. Так, перед сном можна. Чим вищий клас матча, тим мʼякіше дія.
⁃ Антибактеріальний ефект, особливо це стосується гігієни ротової порожнини, як оральний санітайзер.