Що класти поряд з картоплею у льосі, щоб вона не проростала: секретний спосіб

Є один секретний метод, який допоможе запобігти проростанню картоплі у льосі. Експерти стверджують, що для цього варто розмістити поруч з картоплею деякі продукти.

Користувач TikTok під ніком @lifetips669 поділився своїми порадами щодо зберігання картоплі. У своєму відео він рекомендує зберігати картоплю разом з яблуками, адже ці два продукти допомагають подовжити термін їхнього зберігання. Про це пише ТСН.

Проте за цим простим трюком стоїть наукове пояснення.

Як пояснюють експерти на сайті Tasting Table, яблука під час зберігання виділяють етилен – природний газ, який уповільнює дозрівання картоплі, тим самим запобігаючи її проростанню в льосі.

Читайте також: Неймовірна користь картоплі: українці недооцінюють цей овоч

Також фахівці на цьому порталі рекомендують уникати зберігання картоплі в надто теплих умовах. Найкраще обрати для цього сухе, прохолодне та темне місце.

Експерти радять не зберігати картоплю в холодильнику, оскільки низька температура може перетворити крохмаль у цукор, що під час приготування може призвести до утворення канцерогенів.

Також варто бути обачними, якщо зберігаєте картоплю разом з яблуками й у льосі є інші овочі чи фрукти. Етилен, що виділяється яблуками, може прискорити дозрівання броколі, цибулі, персиків та динь, що призведе до їхнього швидшого псування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли варто копати картоплю у 2024 році згідно з місячним календарем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!