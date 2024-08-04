Що робити, якщо немає апетиту? Примушувати себе їсти, чи просто пити різні напої і чекати, поки організм адаптується?

Важливо розуміти, що якщо не харчуватися нормально довгий час, то організм починає виснажуватися, з’являється слабкість і сонливість. А стрес, відсутність відпочинку та зниження рухової активності призводять до втрати апетиту. Саме тому раджу змушувати себе їсти і таким чином захищати свою систему травлення.

Якщо не хочеться твердої їжі, замініть її рідкою. В залежності від умов та можливості, вживайте добре розварені каші з рослинним або тваринним жиром; супи-пюре, куди можуть входити овочі, перекручене м’ясо, консерви чи крупи. Рекомендую також некислі киселі, а також обов’язково пийте воду.

Чи варто відмовлятися від цукру, який, на нашу думку, може компенсувати відсутність позитивних емоцій?

Як дієтолог, я не рекомендую вживати цукор. Але все ж необхідно враховувати умови воєнного часу, в яких сьогодні перебувають люди і які продукти харчування є в наявності. Іноді солодощі можуть бути єдиним джерелом енергії та їжею взагалі, якщо немає доступу до інших продуктів харчування. Але про всяк випадок нагадаю, що солодке краще вживати наприкінці прийому їжі. Це може бути і ложка фруктового варення чи меду, фрукти та сухофрукти чи шоколад.

Часто на тлі стресу частішає стілець. Чи це реакція організму на нові умови?

Під час гострого стресу організм спрямовує свої сили на виживання, і система травлення до списку "найважливіших" в цей момент не входить. Тому розлади кишківника, загострення хронічних захворювань шлунку тепер зустрічаються досить часто. Саме тому, важливо по можливості захищати систему травлення їжею та водою.