Членистоногі астронавти: навіщо NASA 50 років тому запустило павуків у космос і що з цього вийшло

У 1973 році дві самки павуків-хрестовиків на ім’я Арабелла та Аніта увійшли в історію як перші павуки, що створили павутину в умовах мікрогравітації на борту орбітальної станції Skylab. Ідея цього досліду належала 17-річній школярці з Массачусетсу – Джудіт Майлз, яка запропонувала експеримент у рамках учнівської ініціативи NASA.

"Відсутність гравітації на Skylab стане незвичним, але важливим стимулом для зміни поведінки павуків", – відзначили у космічному агентстві. Спочатку павуки стикнулися з труднощами: Арабелла змогла сплести лише просту, недосконалу конструкцію, пише сайт nlsp.

Проте вже наступного дня їй вдалося створити повноцінну павутину, а згодом до досліду приєдналася й Аніта. Хоча павутина, сплетена в умовах невагомості, виявилась тоншою, вона все одно була правильно сформованою.

Цей експеримент мав значення не лише як біологічна новинка – він відкрив можливості для вивчення того, як мікрогравітація впливає на нервову систему організмів, зокрема й людини. Форма павутини тісно пов’язана з координацією рухів павука, що контролюється його центральною нервовою системою.

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На жаль, обидві самки загинули внаслідок зневоднення, однак їх участь у науковому експерименті стала важливим внеском у вивчення життя в космосі.

Схожі дослідження тривають і сьогодні. Зокрема, нещодавно на борту Міжнародної космічної станції вивчали поведінку павуків виду Trichonephila clavipes. Вчені з’ясували, що у невагомості павутина стає симетричнішою – її центр ближче до геометричної середини.

На Землі павуки створюють асиметричну павутину, аби швидко спускатися до здобичі. У космосі ж, де сила тяжіння відсутня, така потреба зникає, тож і структура змінюється.

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