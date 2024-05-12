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Чотири варіанти трендової стрижки 2024, які підкорили серця знаменитостей та аристократії (фото)

Анастасія Крищук

Чотири варіанти трендової стрижки 2024, які підкорили серця знаменитостей та аристократії (фото)
Чотири варіанти наймоднішої стрижки 2024. Джерело: Freepik

Безсумнівно, каре – це стрижка, яка не втрачає своєї актуальності та продовжує бути у фаворі на багато років вперед. Це пояснюється тим, що вона зручна, багатофункціональна та перетворюю кожну даму на витончену красуню.

Сьогодні існує безліч різновидів каре, які можуть запаморочити голову. Проте експерти в області стилю особливо відзначають чотири типи, які ідеально підходять до будь-якого типу обличчя та текстури волосся, візуально омолоджують, приховують будь-які недоліки та додають образу вишуканості. Команда UAportal розповість деталі стрижок, які стали об’єктом захоплення модниць по всьому світу цього року.

Боб-каре

Боб-каре. Джерело: Pinterest
Боб-каре. Джерело: Pinterest

Цей варіант стрижки є втіленням ідеального смаку та вишуканості. Вона надає жінці чарівного та вражаючого образу. Стиль боб-каре не лише омолоджує зовнішність, але й надає шевелюрі необхідний об'єм, радикально оновлюючи стиль. Ця зачіска не вимагає складного догляду, оскільки волосся природно укладається у необхідну форму після миття.

Текстурне каре

Текстурне каре. Джерело: Pinterest
Текстурне каре. Джерело: Pinterest

Цей стиль стрижки каре є лідером серед усіх існуючих варіантів, і це не дивно. Волосся з текстурою та багатошаровістю стрижки додає пишності, надає шевелюрі візуальної густоти та здорового вигляду. Така зачіска стане відмінним рішенням для дам з тонкими та слабкими волоссям, які прагнуть оновити свій стиль і підкреслити свою природну привабливість.

Асиметричне каре

Асиметричне каре. Джерело: Pinterest
Асиметричне каре. Джерело: Pinterest

Ця модна стрижка каре ідеально підійде для жінок, які не бояться експериментувати та готові до радикальних змін у своєму іміджі. Зачіска виглядає особливо стильно завдяки асиметричному розташуванню волосся, коли з одного боку воно значно коротше, ніж з іншого. Це додає вигляду нотку новизни та іноді навіть екстравагантної ігривості. Стрижка не тільки візуально омолоджує на декілька років, але й підкреслює виразність вилиць, роблячи образ незабутнім.

Каре з чубчиком

Каре з чубчиком. Джерело: Pinterest
Каре з чубчиком. Джерело: Pinterest

Ця зачіска представляє собою рівну стрижку, яка часто виконується в традиційному стилі. Чубчик при цьому можна оформити на свій смак: зробити його косим, асиметричним, нерівним або залишити довгим. Такий акцент у стилізації не лише надасть глибини погляду, але й візуально звузить обличчя. Каре з чубчиком також відоме своїми омолоджувальними властивостями, роблячи його прекрасним вибором для дам, яким за сорок.

Нагадаємо, стилісти склали список найкращих стрижок для жінок 60+.

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