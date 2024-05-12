Чотири варіанти трендової стрижки 2024, які підкорили серця знаменитостей та аристократії (фото)

Безсумнівно, каре – це стрижка, яка не втрачає своєї актуальності та продовжує бути у фаворі на багато років вперед. Це пояснюється тим, що вона зручна, багатофункціональна та перетворюю кожну даму на витончену красуню.

Сьогодні існує безліч різновидів каре, які можуть запаморочити голову. Проте експерти в області стилю особливо відзначають чотири типи, які ідеально підходять до будь-якого типу обличчя та текстури волосся, візуально омолоджують, приховують будь-які недоліки та додають образу вишуканості. Команда UAportal розповість деталі стрижок, які стали об’єктом захоплення модниць по всьому світу цього року.

Боб-каре

Боб-каре. Джерело: Pinterest Боб-каре. Джерело: Pinterest

Цей варіант стрижки є втіленням ідеального смаку та вишуканості. Вона надає жінці чарівного та вражаючого образу. Стиль боб-каре не лише омолоджує зовнішність, але й надає шевелюрі необхідний об'єм, радикально оновлюючи стиль. Ця зачіска не вимагає складного догляду, оскільки волосся природно укладається у необхідну форму після миття.

Текстурне каре

Текстурне каре. Джерело: Pinterest Текстурне каре. Джерело: Pinterest

Цей стиль стрижки каре є лідером серед усіх існуючих варіантів, і це не дивно. Волосся з текстурою та багатошаровістю стрижки додає пишності, надає шевелюрі візуальної густоти та здорового вигляду. Така зачіска стане відмінним рішенням для дам з тонкими та слабкими волоссям, які прагнуть оновити свій стиль і підкреслити свою природну привабливість.

Асиметричне каре

Асиметричне каре. Джерело: Pinterest Асиметричне каре. Джерело: Pinterest

Ця модна стрижка каре ідеально підійде для жінок, які не бояться експериментувати та готові до радикальних змін у своєму іміджі. Зачіска виглядає особливо стильно завдяки асиметричному розташуванню волосся, коли з одного боку воно значно коротше, ніж з іншого. Це додає вигляду нотку новизни та іноді навіть екстравагантної ігривості. Стрижка не тільки візуально омолоджує на декілька років, але й підкреслює виразність вилиць, роблячи образ незабутнім.

Каре з чубчиком

Каре з чубчиком. Джерело: Pinterest Каре з чубчиком. Джерело: Pinterest

Ця зачіска представляє собою рівну стрижку, яка часто виконується в традиційному стилі. Чубчик при цьому можна оформити на свій смак: зробити його косим, асиметричним, нерівним або залишити довгим. Такий акцент у стилізації не лише надасть глибини погляду, але й візуально звузить обличчя. Каре з чубчиком також відоме своїми омолоджувальними властивостями, роблячи його прекрасним вибором для дам, яким за сорок.

Нагадаємо, стилісти склали список найкращих стрижок для жінок 60+.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!