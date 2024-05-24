Чотири породи собак, які можуть стати вашим найгіршим сном: доглядальниця попереджає

Професіоналка у сфері догляду за домашніми тваринами поділилася своїми враженнями про деякі породи собак, з якими їй доводилося працювати. В інтерв’ю для видання Mirror вона розказала, що деякі породи собак можуть бути особливо складними у догляді.

"Моя робота полягає у догляді за домашніми улюбленцями, але є чотири породи собак, які для мене стали справжнім випробуванням. Я б не захотіла мати таких собак у себе вдома", - зазначила вона.

Вона відзначила, що дві породи собак, які вона вигулює для постійних клієнтів, особливо її турбують. Це кросбриди - один є сумішшю золотистого ретривера та пуделя, а інший - берндудль, гібрид бернського зенненхунда та пуделя.

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Ця жінка поділилася своїм досвідом догляду за великими собаками, які проявляють високий рівень активності та енергії. Вона зазначила, що їй доводиться тримати їх на ланцюгу у власному дворі, щоб вони не втікали та не переслідували місцеву фауну. Її підопічні, маючи вагу понад 45 кілограмів, часто ведуть себе як маленькі цуценята, що створює певні складнощі.

Вона також згадала про недавній досвід з бостон-тер’єром, який, на її думку, був несподівано складним. Собака виявився надзвичайно сильним і вимагав особливого догляду після прогулянки.

Крім того, жінка висловила свої враження від виховання біглів та дудлів (схрещування пуделів з іншими породами), зазначивши, що їх гавкіт може бути особливо наполегливим і іноді агресивним по відношенню до інших собак. За її словами, це створює додаткові виклики у догляді за цими породами.

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