Чим підживлювати смородину для розкішного врожаю: поради городників
Осінь — ключовий сезон для догляду за кущами смородини. Правильне підживлення в цей період забезпечить вам щедрий врожай наступного року, який ви збиратимете не жменями, а цілими відрами. Про це пише prostoway.
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Потужна підживка для рясного плодоношення
Багато хто мріє про багатий урожай, але не кожен знає секрет стимулювання родючості кущів. Ключ до успіху — правильно підібрані добрива. Пропонуємо вам рецепт ефективної суміші:
- 3 кілограми доломітового борошна;
- 10 грамів борної кислоти;
- 1 столова ложка мідного купоросу.
Як застосовувати:
- Рівномірно розсипте суміш під кущами смородини.
- Рясно полийте водою для кращого розчинення та засвоєння поживних речовин.
- Злегка розпушіть ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.
Ця підживка багата на кальцій та магній, що не лише живить рослину, але й слугує профілактикою проти різноманітних захворювань. Для максимального ефекту рекомендується замульчувати оброблену ділянку соломою.
Застосувавши цей метод восени, ви забудете про турботи до наступного сезону, а ваші кущі віддячать вам рясним плодоношенням.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чим краще засіяти ділянку після збору городини.
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