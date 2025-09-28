Чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці: вчені шокували відкриттям

Експерт із космічної погоди та засновник Space Weather News Бен Девідсон застерігає: Земля опинилася в зоні катастрофічного космічного шторму, який у найгіршому сценарії може знищити до 90% людства. За його словами, події можуть розгортатися будь-якої миті, а головна загроза походить від Сонця.

У подкасті Matt Beall Limitless Девідсон пояснив, що сонячна "мікронова" здатна спровокувати зміщення магнітних полюсів. Це, у свою чергу, призведе до кліматичних катастроф, цунамі та глобального вимирання. Наукові дані, за його словами, підтверджують можливість такого сценарію. Про це пише Wion.

Сонце й справді демонструє підвищену активність останніми роками, імовірність масштабного спалаху зростає. Подібні події трапляються приблизно раз на 6 тисяч років, а найпотужніші — раз на 12 тисяч. Девідсон нагадує, що під час події Каррінгтона 1859 року сонячна буря вивела з ладу телеграфні системи, спричинила займання дротів. Наступний шторм, за прогнозами, буде значно руйнівнішим і може трапитися вже протягом найближчих 10–25 років.

Ситуацію ускладнює те, що магнітне поле Землі слабшає через зміни у русі розплавленого заліза в ядрі планети. У разі масштабного геошторму наслідки не обмежаться збоями зв’язку: можуть зупинитися енергомережі, постачання води, транспортування продуктів і пального, а системи екстреної допомоги втратять працездатність.

"Через три дні після такого удару на заправках не залишиться бензину, а полиці магазинів спорожніють", — попереджає Девідсон. Він переконаний, що процес уже запущений: ми бачимо збої у кліматичних системах і дедалі більше екстремальних явищ.

У перспективі найближчих десятиліть вчені також прогнозують мегацунамі, яке може затопити прибережні зони. Таким чином, поряд із глобальним потеплінням людство може зіткнутися ще й із загрозою від власного Сонця.

