Безкоштовні, платні та дикі пляжі Києва. Де покупатися у столиці за смаком

В цьому році столиця дивує різноманіттям пляжів для купання. Якщо ви шукаєте: де покупатися у Києві 2024 році – це місце в списку. Сімейні, романтичні та нудиські пляжі для спекотного літа з доступом до води. Багато піщаних зон облаштовані майданчиками для перекусів та активних пляжних ігор. Якщо вас цікавлять місця з повним списком побутових умов, рятувальними вежами та додатковими розвагами перейдіть до списку платних пляжів Києва.

Безплатні пляжі Києва

Популярні піщані зони на Дніпрі та Десні, де можна позасмагати, освіжитися та розважитися.

Літній відпочинок на Трухановому острові в Києві. Джерело: @sandalibeach Літній відпочинок на Трухановому острові в Києві. Джерело: @sandalibeach

Труханів острів – на локації можна знайти одразу декілька місць для купання та засмаги. Сім’ї з дітьми відправляються на Дитячий пляж. Доступ до пляжної зони безплатний, а умови облаштовані з прицілом на дітей. Рятівники, побутові зони, перекус та активні анімаційні програми.

Центральний пляж на Трухановому острові дуже популярний серед мешканців та гостей столиці. Крім засмаги та пірнання до Дніпра, можна насолодитися катамаранами, каякінгом та орендувати велосипеди для прогулянки по острову. Пісок на пляжі регулярно чиститься, а в пляжній зоні знаходяться вежі для рятувальників.

Величезна кількість розваг на воді та суші – пляж Наталка, Київ. Джерело: https://funtime.kiev.ua/ Величезна кількість розваг на воді та суші – пляж Наталка, Київ. Джерело: https://funtime.kiev.ua/

Оболонська набережна – локація з розвиненою інфраструктурою та великим переліком додаткових розваг вздовж набережної. Дитячі майданчики, спортивні майданчики, зелені галявині, атракції та гастрономічна сцена дозволить провести активний відпочинок всією сім’єю. Обирайте цю локацію на вихідних тільки, якщо вам комфортно серед натовпу.

Тихий та затишний відпочинок на озері Вербне на Оболоні, Київ. Джерело: @nat_aliabloger Тихий та затишний відпочинок на озері Вербне на Оболоні, Київ. Джерело: @nat_aliabloger

Оболонський район, озеро Вербне – пляж "Вербний" відомий своїм спокійним та розміреним відпочинком. Мінімум додаткових зон дозволяє лежати на теплому піску із книжечкою, та слухати, як співають птахи зрання. Сюди добираються одинаки та романтики, які втомилися від галасливого міста.

Пісочний пляж на території Гідропарку, Київ. Джерело: @s.tatianochka Пісочний пляж на території Гідропарку, Київ. Джерело: @s.tatianochka

Гідропарк – зона для пляжного відпочинку та сімейного дозвілля в Києві. Пляжна смуга досить довга, щоб вмістити всіх охочих, а розвинена інфраструктура дозволяє затриматися тут на цілий день. Спортивні майданчики, кафе та побутові зони. Ви можете обрати пісок з романтичним видом на місто і подивитися як запалюються вогні з настанням темряви. До речі, це одна з найкращих локацій Києва, щоб подивитися на захід сонця.

Пляжний відпочинок на Долобецькому острові. Джерело: @waadiiiiim Пляжний відпочинок на Долобецькому острові. Джерело: @waadiiiiim

Острів Долобецький – відомий своїм Венеціанським пляжем. Пляжна зона має плавний вхід у воду, що робить місце гарною локацією для відпочинку з дітьми. Мешканцям Лівого берега столиці зручно добиратися до локації.

Платні пляжі Києва

Платні пляжі столиці мають деякі переваги за які варто платити. Пісок на пляжах регулярно очищується, безпека води перевіряється, багато додаткових розваг та занять, а ще це змога уникнути натовпу.

Платний пляж на Трухановому острові, Київ. Джерело: @olmeca_plage Платний пляж на Трухановому острові, Київ. Джерело: @olmeca_plage

Olmeca Plage – пляж розташовано на Трухановому острові. Заплативши за вхід ви отримаєте високий сервіс та чудовий перелік додаткових розваг, як на піску, так і на воді.

Приватний пляж Києва на даху ТРЦ Ocean Plaza. Джерело: @citybeachclub Приватний пляж Києва на даху ТРЦ Ocean Plaza. Джерело: @citybeachclub

City Beach Club – пляжна зона, якої дістатися можна піднявшись на дах ТРЦ Ocean Plaza. Ви отримаєте можливість побачити панораму столиці та розважитися в комфорті та затишку.

Засмага з комфортом у Bora Bora Beach Club, Київ. Джерело: @boraborakiev Засмага з комфортом у Bora Bora Beach Club, Київ. Джерело: @boraborakiev

Bora Bora Beach Club – Долобецький острів також має платну зону відпочинку, де відпочити усією сім’єю можна в максимальному комфорті та з додатковими можливостями.

ЮБК – комфортабельний берег Дніпра, де, заплативши за вхід, ви зможете засмагнути і покупатися у затишку та тиші.

Venice Beach Club – VIP зона на Долобецькому острові. Відпочинок на рівні курортів з преміум послугами та розвагами.

Chi by Decadence House – зона пляжного відпочинку з підвищеним рівнем комфорту та великим списком додаткових розваг.

Пляжі без ''зайвого одягу'' в Києві. Джерело: https://etnoxata.com.ua/ Пляжі без ''зайвого одягу'' в Києві. Джерело: https://etnoxata.com.ua/

Нудиські пляжі

Відпочинок без зайвої одежі та у повному контакті з природою. Такі пляжні зони знаходяться у місцях скритих від зайвих очей та метушливого міста. Зони для відпочинку у стилі НЮ зазвичай дикі і не мають розвиненої інфраструктури.

Острів Жуків – на пляжі тусуються любителі аутентичного відпочинку з наметами, та поціновувачі дикої природи без усіляких умовностей цивілізації. Відпочинок душею і тілом серед мальовничих краєвидів.

Острів Великий – побути наодинці з собою та природою, відпочити від умовностей та кордонів світу. Пляж на острові дикий та не має побутових зручностей. Можна зупинитися з наметом для відпочинку.

Літо обіцяють спекотним та задушливим, тож, поки вдома немає світла, відправляйтеся на один з пляжів Києва, щоб порелаксувати серед мальовничої природи України.