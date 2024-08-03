Археологи шоковані: у найдавнішій піраміді Єгипту знайдено загадковий ліфт

Піраміди в Єгипті завжди викликали захоплення своєю таємничістю та величчю. Їхні конструкційні методики залишаються предметом дискусій серед вчених.

Традиційні методи будівництва

Давньоєгипетські майстри, як припускають дослідники, використовували земляні насипи та лісові конструкції для зведення пірамід. Вони переміщали величезні кам’яні блоки по землі, а потім використовували ці конструкції для підняття блоків на необхідну висоту. Цей процес був вимогливим і потребував значних зусиль, але він був виконаний за технологіями, доступними в ті часи.

Інноваційна гіпотеза: гідравлічний ліфт

Нещодавно група французьких науковців запропонувала новий погляд на методику будівництва. За їхніми словами, при зведенні піраміди Джосера, яка є однією з найстаріших до наших днів, могла бути застосована система водяного підйому.

Дослідження території довкола пірамід привело до відкриття декількох захоплюючих аспектів:

Залишки водних шляхів . Біля основи піраміди знаходяться сліди двох висохлих річищ, які, можливо, були частиною розгалуженої системи водопостачання.

. Біля основи піраміди знаходяться сліди двох висохлих річищ, які, можливо, були частиною розгалуженої системи водопостачання. Гіср-ель-Мудір . Недалеко від піраміди розташована кам’яна конструкція, відома як Гіср-ель-Мудір, яка, ймовірно, служила дамбою для контролю водного потоку.

. Недалеко від піраміди розташована кам’яна конструкція, відома як Гіср-ель-Мудір, яка, ймовірно, служила дамбою для контролю водного потоку. Особлива шахта. Внутрішня частина піраміди містить унікальну вертикальну шахту, яка є непоширеною серед інших подібних споруд.

Вчені висунули припущення, що ці елементи могли складати єдину гідравлічну систему, призначену для підйому великих кам’яних блоків за допомогою плавучого механізму. Вода з річищ наповнювала шахту, що дозволяло підняти платформу з каменем. Після цього вода зливалася, і платформа опускалася.

Підтримка гіпотези:

Обсяг води . Математичні моделі свідчать, що під час будівництва піраміди шахта могла отримати достатньо води для функціонування плавучого механізму.

. Математичні моделі свідчать, що під час будівництва піраміди шахта могла отримати достатньо води для функціонування плавучого механізму. Додаткові дослідження. Інші науковці також виявили свідчення того, що колись біля пірамід було значно більше води.

Критика гіпотези:

Брак доказів . Не існує безпосередніх доказів використання подібних гідравлічних механізмів у будівництві інших пірамід або зображень таких систем на стінних малюнках.

. Не існує безпосередніх доказів використання подібних гідравлічних механізмів у будівництві інших пірамід або зображень таких систем на стінних малюнках. Перебудови піраміди. Піраміда Джосера була кілька разів реконструйована, що могло ускладнити використання гідравлічної системи.

Гіпотеза про гідравлічний механізм залишається захоплюючою та провокує на думки, але наразі вона потребує додаткових підтверджень. Для визначення її достовірності необхідні подальші наукові дослідження.

Незважаючи на те, яким чином були зведені піраміди, вони продовжують вражати як видатні досягнення стародавньої єгипетської культури, демонструючи винахідливість та інженерний талант їх творців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчений вперше показав "серце" древньої піраміди, яка вважається однією з найнебезпечніших у світі.

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