Археологи виявили у Помпеях низку унікальних фресок в натуральну величину: чим цікаві (фото)

Археологи, які працюють у Помпеях, виявили серію унікальних фресок, збережених майже в натуральну величину. Це відкриття проливає нове світло на релігійне життя міста напередодні його знищення внаслідок виверження Везувію у 79 році н. е.

"Фрески утворюють великий фриз, що покриває три стіни банкетного залу. На них зображені обряди посвячення в культ Діоніса – давньогрецького бога вина, родючості, театру та релігійного екстазу. Ці містерії Діоніса були таємними ритуалами, що обіцяли духовне просвітлення та, можливо, благословенне загробне життя". Про це пише The Independent,

Датоване 40–30 рр. до н. е., зображення демонструє послідовників Діоніса у станах ритуального екстазу – вони танцюють і полюють. Фреска має візуальні паралелі з малюнками у Віллі Містерій, виявленій понад століття тому.

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Міністр культури Італії Алессандро Джулі, коментуючи відкриття, зазначив:

"Сьогоднішній день увійде в історію, адже ця знахідка є безпрецедентною. Поряд із Віллою Містерій ця фреска розкриває нові, досі маловідомі аспекти життя стародавнього Середземномор’я".

На фризі зображені послідовниці Діоніса як танцівниці та мисливиці, які несуть забитих кіз або тримають мечі та нутрощі тварин. У центрі сцени – елегантно вбрана жінка, яка, ймовірно, очікує на посвячення в містерії.

Верхній фриз містить сцени зі священними тваринами – оленятком, випатраним кабаном, півнями та рибою. На думку дослідників, це підкреслює подвійний характер культу Діоніса, поєднуючи святкові мотиви з жертвоприношенням.

Директор Помпей Габріель Цухтрігель підсумував сенс зображених сцен:

"Головне питання – ким ви хочете бути в житті: мисливцем чи здобиччю?"

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