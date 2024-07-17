Кавунова дієта: як досягти результату і схуднути

Мене часто просять розповісти про найпростіший, але дієвий метод набуття здорового тіла. Ділюсь секретом: регулярні розвантажувальні дні на свіжих фруктах чи ягодах – гарантія здорового та чистого організму.

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Рекомендую выбирать один сезонный продукт и кушать его в сыром виде в течение дня, т.е. начали, например, в 7 утра и до следующего дня только им и питаетесь. Я не сторонница кефирных разгрузочных дней или дней на гречке. Считаю, что только свежие фрукты и ягоды способны отлично насытить организм полезными микроэлементами, при этом дать отдохнуть ЖКТ в силу их легкого усвоения.

А чтобы разгрузочный день прошел незаметно старайтесь не наедаться "про запас" накануне разгрузки и конечно, после нее не налегайте на тяжелую пищу. Лучше начать следующий после разгрузочного день зеленым коктейлем или фруктовым салатом. Также в день разгрузки больше гуляйте на свежем воздухе, по возможности откажитесь от силовых тренировок, особенно если вы новичок в этом деле, и постарайтесь продлить время сна до 10 часов. Такие еженедельные разгрузочные дни помогут стабилизировать и легко удерживать здоровый вес, повысить жизненный тонус, улучшат состояние кожи и волос.

А теперь о том, какие фрукты-ягоды лучше использовать. Я писала, что лучше брать продукты по сезону. Сейчас, например, идеально подойдут арбузы, яблоки, персики. Не рекомендую использовать виноград, груши и другие сладкие фрукты, ведь наша задача все-таки нормализовать вес. Плюс с осторожностью применяйте дыню в качестве разгрузочного продукта на весь день – это не самый легкий для усвоения продукт. Ну и конечно не налегайте на заморскую экзотику, не известно, в каких условиях она транспортировалась и как ее воспримет организм.

Мое личное предпочтение на конец лета начало осени – это арбузные дни. Самая крупная ягода планеты на 90% состоит из воды, остальное – фруктоза, что не мешает ей содержать кладезь полезных витаминов (А, Е, С, В1, В2, В6, В9 и РР) и микроэлементов (калия, магния, кальция, фосфора, железа и натрия). Арбуз показан даже людям, больным диабетом.

Арбузы стабилизируют давление, укрепляют иммунитет, являются хорошей профилактикой атеросклероза, малокровия, образования опухолей. И естественно обладают мочегонным и желчегонным действием, препятствуют образованию камней, выводят холестерин из организма. Так что помимо пользы самой по себе разгрузки вы еще и получите "бонус" от употребления именно арбуза.

Главное здесь не нарваться на "нитратный" и/или неспелый плод, хотя в конце августа уже таковых, как правило, становится меньше.