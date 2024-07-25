Кавун корисний, але не усім: хто має бути обережним

Кавуни протягом всього року представлені на полицях великих супермаркетів. Але без сумніву, найсмачніші та найкорисніші вони наприкінці літа. Соковитий та солодкий кавун чудовий сам по собі, але у поєднанні з іншими інгредієнтами здатен розкритися зовсім по-іншому. До того ж плід кавуна містить 92% води, а отже вживання його насичує організм вологою та корисними вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Своїм позитивним червоним кольором кавун завдячує антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик розвитку раку та діабету. Якщо для вас це важливий момент, обирайте кавун насиченого червоного кольору та з мінімальною кількістю кісточок. І чим стигліший, тим краще. Кавун нормалізує роботу серцево-судинної системи, адже у його складі є магній, калій, вітаміни А, В6, С та амінокислота цитрулін, яка здатна знизити артеріальний тиск.Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає організму засвоювати залізо, тоді як вітамін А має вирішальне значення для здоров’я шкіри та очей. Якщо з’їсти кавун, посипаний сіллю, отримаєте не тільки нові гастрономічні враження, а ще й поповните запас втрачених електролітів після тренування.

Кавун дійсно корисний харчовий продукт. Його можна поєднувати з іншими продуктами без шкоди для здоров’я, наприклад, з м’ясом чи сиром. Лише слідкуйте за кількістю вжитого. Кавун багатий фруктозою, яка переробляється у кишечнику утворенням газів. Тому, якщо кавуна переїсти, це призведе до неприємних відчуттів у шлунково-кишковому тракті. Не можу сказати точну норму кавуна в день, бо треба оцінювати харчування з точки зору всього раціону. Але моя загальна рекомендація – не більше 300 г фруктів у день. І тільки вам вирішувати, яка доля з цього припаде саме на кавун. Дуже обережними із кількістю спожитого треба бути людям, які мають інсулінорезистентність, цукровий діабет та надлишкову вагу.І треба розвіяти міф щодо нітратів у кавунах. Наш організм утворює нітрати і вони потрібні для його нормального функціонування. Більшу загрозу становлять нітрати, які перетворюються в організмі на нітрити. Щоб це сталося, людині потрібно з’їсти дійсно велику кількість кавуна.