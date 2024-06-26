Ангел знищив цілу армію солдат за ніч: археологічне відкриття підтверджує біблійну розповідь (фото)

Останні археологічні розкопки пролили світло на залишки давніх військових таборів, які належали Ассирійській імперії і датуються близько 700-го року до нашої ери. Знахідка ця може слугувати доказом історичної достовірності біблійних записів про ассирійську облогу Єрусалима.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Археолог Стівен Комптон, який спеціалізується на дослідженні Близького Сходу, застосував передові картографічні техніки для виявлення структур, які він вважає залишками ассирійських військових таборів. За словами Комптона, ця знахідка корелює з описами, виявленими в ассирійських записах, античних грецьких хроніках та Танаху.

Переконливим свідченням є рельєфи, що знаходяться в Британському музеї, які колись прикрашали палац ассирійського монарха Сінаххеріба. Ці рельєфи, що ілюструють оборонний табір з двадцятьма чотирма вежами, були порівняні зі старими аерофотографіями Лахіша в Ізраїлі, що дозволило створити цифрову реконструкцію місця розташування табору.

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Комптон зазначив, що, накладаючи фотографії початку 20-го століття на ландшафт, зображений на рельєфах, він зміг точно встановити місцезнаходження табору, яке відповідає характеристикам ассирійських військових споруд.

Це відкриття має значення не тільки через його зв’язок з біблійними подіями, але й для розуміння військової кампанії Сінаххеріба у Леванті. Історичні записи вказують на те, що облога Єрусалиму завершилася після того, як Сінаххеріб прийняв данину від юдейського царя Єзекії, що дозволило останньому зберегти свою владу як васала. У біблійній версії подій згадується надприродний момент, коли ангел поразив ассирійських воїнів, спричинивши їх відступ.

На досліджуваній території були виявлені руїни, що відповідають описам табору Сінаххеріба в Лахіші. Комптон висловлює надію, що майбутні археологічні дослідження допоможуть краще осмислити цю знахідку.

Дане дослідження не тільки підтверджує елементи біблійного оповідання, але й збагачує наше розуміння історії давнього Близького Сходу. Виявлення можливих місць розташування зниклих древніх міст, таких як Лівна та Ноб, пропонує новий погляд на переплетення історичних та біблійних розповідей.

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