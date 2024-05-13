5 чарівних мультфільмів від Netflix для всієї сім'ї: що подивитись з дітьми

Вечір у сімейному колі можна провести не лише за настільними іграми чи спільним читанням, але й за переглядом цікавого мультфільму.

Анімаційні стрічки здатні захопити увагу глядачів будь-якого віку, адже вони поєднують у собі зворушливі історії, динамічні пригоди та щирий гумор. Редакція kino.24tv.ua підготувала добірку з 5 мультфільмів, які можна подивитися на Netflix всією сім'єю.

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1. Лео

Головний герой цього мультфільму – маленька ящірка на ім'я Лео, яка живе у тераріумі в шкільному кабінеті біології. Її життя сповнене одноманітності та мрій про безмежні простори пустелі та захопливі пригоди на волі. Єдиною розвагою для Лео є спілкування з черепахою, яка не завжди розділяє його ентузіазм.

Одного разу Лео випадає шанс втекти з кабінету, а також він дізнається про те, що йому не судилося прожити довго. Ці події спонукають ящірку вирушити у незабутню подорож, де на неї чекають нові друзі, небезпечні пригоди та щирі емоції.

2. Морське чудовисько

Цей пригодницький мультфільм перенесе вас у світ, де живуть жахливі морські істоти. Головна героїня, юна сирота Мейзі, таємно пробирається на корабель сміливого капітана Джейкоба, який знає все про морських чудовиськ. Спочатку Джейкоб хоче висадити Мейзі на берег, але згодом змінює свою думку і не шкодує про це. Разом вони вирушають у захопливу подорож, повну небезпек та неймовірних відкриттів.

3. Оріон і Темряк

Хлопчик на ім'я Оріон постійно бореться зі своїми страхами та тривогами. Він соромиться спілкуватися з дівчатами, нервує під час спортивних ігор, а найбільше його лякає темрява. Одного разу його страх втілюється у реальну істоту – Темряка. Втомлений від постійних скарг Оріона, Темряк пропонує йому вирушити у подорож нічним містом. Під час цієї подорожі хлопчик знайомиться з новими друзями, вчиться долати свої страхи та стає більш сміливим.

4. Назад у хащі

Дія цього мультфільму розгортається у парку дикої природи Австралії, де живуть різноманітні тварини та комахи. Найбільше уваги глядачам привертає коала Красунчик, який має непередбачуваний характер та завжди готовий до нових витівок. Тим часом рептилій та комах у цьому парку сприймають як жахливих монстрів, тому їх тримають у замкнених приміщеннях.

Знесилені життям у неволі, група рептилій та комах вирішує втекти і повернутися до свого природного середовища. Їх чекає непроста подорож, сповнена небезпек та пригод, але вони готові ризикнути, щоб здобути свободу.

5. Мавка. Лісова пісня

Цей український мультфільм – справжня перлина вітчизняної анімації, яку не можна пропустити. Він розповідає про порушення угоди між людьми та духами лісу, що призводить до екологічної катастрофи. Мавка, яка стала новою чарівною покровителькою лісу, змушена взяти на себе відповідальність за порятунок свого дому. Їй належить пройти через складні випробування, проявити свою силу та мудрість, щоб відновити гармонію у світі.

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