Захищає будинок від нещасть: магічні властивості кропу, у які вірили наші предки

Кріп - це не просто ароматна приправа, яка знайома українцям з давніх часів. Це ще й потужний оберіг, який, згідно з народними прикметами, здатен захистити від негативу та притягнути до дому щастя. Про це пише ТСН.

Кріп як оберіг

Наші пращури вірили, що кріп володіє потужною обереговою силою. Для цього пучок кріпу підвішували над вхідними дверима або на вікнах в кухні. Такий оберіг, на думку людей, слугував природним бар'єром, що не пропускав до оселі заздрісників та недоброзичливців. Крім того, аромат кріпу відлякує шкідників та комах, наприклад, комарів.

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Кріп для здоров'я

Крім оберегових властивостей, кріп має й багато корисних для здоров'я властивостей:

Покращує роботу шлунково-кишкового тракту: кріп стимулює апетит, допомагає при здутті живота, запорах та діареї.

кріп стимулює апетит, допомагає при здутті живота, запорах та діареї. Стимулює серцево-судинну систему: кріп розширює судини, знижує тиск, покращує роботу серця.

кріп розширює судини, знижує тиск, покращує роботу серця. Допомагає при кон'юнктивіті: свіжий сік кріпу можна використовувати для промивання очей при запаленні кон'юнктиви.

Покращує самопочуття при діабеті: кріп знижує рівень цукру в крові.

кріп знижує рівень цукру в крові. Бореться з хворобами, пов'язаними з надлишком солі: кріп має сечогінну дію, що допомагає виводити з організму зайву сіль.

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