Забутий суперфуд – лисички: у чому неймовірна користь
Лисички – наш місцевий забутий суперфуд. Всі корисні властивості, про які пишу нижче, стосуються необроблених лисичок і препаратів з них. Термооброблені втрачають багато лікувальних ефектів, тому давайте не плутати їжу та ліки.
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Доказанные свойства лисичек (доклинические исследования):
~ нейропротекторное
~ антиоксидантное
~ противовоспалительное
~ антипаразитарное
~ онкопротекторное, против клеток рака молочной железы и лейкоза.
Состав лисичек (доказанный):
~ жирорастворимые витамины D, Е и А
~ витамины В1, В3, В12 (!)
~ цинк, сера, медь, железо, фосфор, кобальт, магний
~ серотонин/5-НТ
~ эргостерол (антиоксидантные, противовирусные, антибактериальные, противоопухолевые свойства)
~ незаменимые а/к: треонин, лизин
~ бета-глюканы (модулируют иммунитет, противоопухолевое действие)
~ хитиноманноза
~фенольные соединения (кверцетин, рутин), которые дают иммуномодулирующие, антиоксидантные, противовоспалительные свойства)
~ полиненасыщенные жирные кислоты (PUFA:SFA>3).
Так как в лисичках содержится активая форма витамина А, их используют для улучшения зрения при "куриной слепоте". Особенно актуальным будет регулярное потребление лисичек для тех, кто соблюдает вегетарианский рацион, так как активный витамин А в основном содержится именно в животных продуктах.
В народной медицине лисички используют в лечении кожных заболеваний (акне, гнойников и фурункулов), т.к. они имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства. Было, например, проведено исследование, где раны на коже мышек быстрее заживали от мази из лисичек, чем от мази с плацебо.
Имеются также исследование о снижении воспаления в нервной ткани. То есть, возможно, есть положительный эффект на лечение нейродегенеративных заболеваний.
Имеют желчегонные и мощные антипаразитарные свойства. В народной медицине используют в лечении даже описторхоза, но исследований на эту тему нет. Зато есть доказательные данные про антипаразитарные свойства лисичек против трипанасомы и фасциолеза.
Поэтому в лисичках никогда не бывает личинок насекомых:)
Лисички подожительно влияют на эмоциональное состояние, на либидо, на качество сна, показаны при депрессивных состояниях (серотонин).