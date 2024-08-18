Забутий суперфуд – лисички: у чому неймовірна користь

Лисички – наш місцевий забутий суперфуд. Всі корисні властивості, про які пишу нижче, стосуються необроблених лисичок і препаратів з них. Термооброблені втрачають багато лікувальних ефектів, тому давайте не плутати їжу та ліки.

Далі текст мовою оригіналу

Доказанные свойства лисичек (доклинические исследования):

~ нейропротекторное

~ антиоксидантное

~ противовоспалительное

~ антипаразитарное

~ онкопротекторное, против клеток рака молочной железы и лейкоза.

Состав лисичек (доказанный):

~ жирорастворимые витамины D, Е и А

~ витамины В1, В3, В12 (!)

~ цинк, сера, медь, железо, фосфор, кобальт, магний

~ серотонин/5-НТ

~ эргостерол (антиоксидантные, противовирусные, антибактериальные, противоопухолевые свойства)

~ незаменимые а/к: треонин, лизин

~ бета-глюканы (модулируют иммунитет, противоопухолевое действие)

~ хитиноманноза

~фенольные соединения (кверцетин, рутин), которые дают иммуномодулирующие, антиоксидантные, противовоспалительные свойства)

~ полиненасыщенные жирные кислоты (PUFA:SFA>3).

Так как в лисичках содержится активая форма витамина А, их используют для улучшения зрения при "куриной слепоте". Особенно актуальным будет регулярное потребление лисичек для тех, кто соблюдает вегетарианский рацион, так как активный витамин А в основном содержится именно в животных продуктах.

В народной медицине лисички используют в лечении кожных заболеваний (акне, гнойников и фурункулов), т.к. они имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства. Было, например, проведено исследование, где раны на коже мышек быстрее заживали от мази из лисичек, чем от мази с плацебо.

Имеются также исследование о снижении воспаления в нервной ткани. То есть, возможно, есть положительный эффект на лечение нейродегенеративных заболеваний.

Имеют желчегонные и мощные антипаразитарные свойства. В народной медицине используют в лечении даже описторхоза, но исследований на эту тему нет. Зато есть доказательные данные про антипаразитарные свойства лисичек против трипанасомы и фасциолеза.

Поэтому в лисичках никогда не бывает личинок насекомых:)

Лисички подожительно влияют на эмоциональное состояние, на либидо, на качество сна, показаны при депрессивных состояниях (серотонин).