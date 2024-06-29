Я всього досяг сам: внутрішні чинники успіху

Кожна людина індивідуальна. В одного залізний характер він самостійно прокладає собі шлях, як торпедний катер. Інший з малих років отримує доступ до знань, ресурсів, вміло користується ситуацією, що склалася. Третій просто знаходить улюблену справу, займається нею і процвітає.

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Во всех этих случаях сказать с чистой совестью: "Я всего добился сам!" получится, только если человек сумеет найти свой уникальный путь. Сегодня каждая соцсеть кричит: "Поставил цель — добейся". Мы же попытаемся выяснить, что на пути к этой цели зависит лично от нас, а какие факторы дают ускорение.

Я всего добился сам: внутренние факторы успеха

Есть вещи, которые зависят только от нас, работать с ними можно и нужно. Конечно, если вы действительно хотите, чтобы о вас говорили: "Всего добился сам. Здесь никаких вопросов".

Уверенность в себе

Помните, как в "Москва слезам не верит": "Ну а если меня о чём-нибудь спросят? Вот я ляпну. — И ляпай. Но ляпай уверенно". Верьте в себя или свои силы. Это поможет проанализировать себя, выявить сильные и положительные стороны личности, чтобы потом правильно использовать их. Как? Да хотя бы составить план. А уверенность в себе подтолкнет и поможет, конечно, если она действительно настоящая.

Человек, искренне уверенный в своём успехе, рано или поздно придёт к своей цели, даже если ему не хватает знаний, навыков, денег и связей. А если вы не верите сами в себя, ничего не получится даже при избытке ресурсов.

Позитивное мышление

Попробуйте поговорить с человеком, который многого добился в жизни. Когда будете общаться на любую, даже на не очень весёлую тему, вы удивитесь, на первый взгляд, очень оптимистичному взгляду на жизнь. Успешные люди видят огромные плюсы даже в, казалось бы, плохих и полностью безнадёжных ситуациях.

На самом деле всё намного глубже, чем оптимизм. Каждый человек, который действительно сделал себя сам, знает одну вещь. В жизни реализуются именно те сценарии, которые мы прокручиваем у себя в голове. Так зачем тратить время на плохие мысли, если это повышает шансы их материализации, вытесняет из жизни что-то хорошее?

Поведение

Оно напрямую управляет нашими достижениями. Фактически — это совокупность действий, от которых зависит, как мы относимся к происходящему, как ведём себя в разных ситуациях. Всё это в конечном итоге влияет на результат. Если стратегия поведения правильная, все действия будут последовательными, проблемы и задачи удастся решить быстро, впрочем, как и достичь поставленных целей.

Пример из семейной жизни. Многим из нас не нравится партнёр, дети, другие родственники, которые находятся рядом. Как мы реагируем на это? Всем своим видом показываем недовольство. Итог у такого поведения только один — частые разногласия и ссоры.

Если же все ваши действия внутри семьи направлены на конструктивное решение разных вопросов, через некоторое время жизнь налаживается, а ситуация из критической переходит, как минимум, в категорию нормальных.

Эмоции и чувства

На первый взгляд может показаться, что все решения мы принимаем исключительно умом, на основе логических выводов. На самом деле, в большинстве случаев роль эмоций и чувств если не доминирует, то уж точно занимает одну из лидирующих позиций.

Представьте ребёнка, который не хочет есть суп. Он готов умереть за обеденным столом, лишь бы не делать это. Маленький человек начинает злиться, грустить, плакать и обижаться. Но как только перед ним поставят стакан сока и булочку, гнев тут же сменится искренней радостью. Ощущения ребёнка управляют его действиями. Если во взрослом возрасте мы научимся управлять этим процессом, направлять его в нужное русло, успех не заставит себя долго ждать.

Поставил цель — добейся! Успешные личности, которые сделали себя сами

Для успешного старта в их активе было очень и очень мало. Скорее всего, даже меньше, чем у вас сейчас. О богатых родителях, хорошем образовании, каких-то выдающихся способностях, влиятельных друзьях или удачном стечении обстоятельств не было даже речи. Единственной движущей силой стала вера в себя, огромное желание добиться поставленной цели. Посмотрите, что из этого получилось.

Говард Шульц

Родился в Бруклине, в еврейской семье. Сын водителя грузовика. Основатель международной сети кофеен Starbucks начинал с одного небольшого заведения, которое открыл в Сиэтле. Молодой Говард оставил перспективную работу, потому что начальники не верили ни ему, ни его революционным идеям о кофейнях нового формата на итальянский манер.

Опра Уинфри

Дочь горничной и шахтёра из Миссисипи, которые даже не состояли в браке. Сейчас Опра — ведущая одного из самых популярных шоу на телевидении в США и во всём мире. Её состояние оценивают в $3 млрд.

До Во Чанг

Основатель известной в США сети магазинов одежды XXI. Сеть насчитывает более 600 торговых точек. Молодой Чанг эмигрировал в Америку из Южной Кореи, никогда не учился в университете, ещё с детства вынужден был подрабатывать в кофейнях. Первый магазин открыл вместе с женой, чтобы как-то выживать и платить по счетам.

Я всего добился сам: внешние факторы успеха

Некоторым людям на пути к успеху немного везёт. Ещё меньшей части везёт крупно и серьёзно. Иногда некоторые внешние факторы играют решающую роль, это тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Семья

Утверждая "Я всего добился сам", часто забывают, что один из главных социальных лифтов в жизни человека — семья. И в мире мало людей, которые добились быстро и многого, будучи детьми бедных родителей. Престижные должности и стремительная карьера — более реальная перспектива для отпрысков из приличных семей с хорошим образованием.

Окружение

Скажите мне кто ваши друзья — и я предскажу ваше будущее. Именно так можно пересказать известную фразу. Человек, работающий на заводе со старым оборудованием, в окружении людей, которые не верят в себя и в какие-то перспективы — вряд ли станет вторым Говардом Шульцом.

Ну а если молодой парень или девушка приедет, например, в столицу, окончит курсы программирования, устроится в ИТ-компанию, где воздух пропитан прогрессивными идеями — быстро добиться всего в такой атмосфере будет намного легче.

Образование

Это опять же история про окружение, и работает она именно так. Образование — это не только знания, которые помогают строить карьеру, но одновременно инструмент на пути к успеху. Многие бизнес-партнёры, которые сегодня ворочают миллионами, познакомились именно в институте. Многие связи и первый практический опыт на выбранном пути успешные люди получают в стенах своей альма-матер.

Случайности

В свое время Билл Гейтс учился в престижной частной школе в США. Мама одного из учеников была соучредителем компании, которая выпускала компьютеры. Так вот, молодой Билл не только одним из первых в мире сел за персональный компьютер, но и в рамках практической работы увидел, как ПК улучшают работу промышленного предприятия. И только после этого в его голове начали зарождаться гениальные мысли. А как бы они появились там, если бы не эта череда замечательных случайностей?

Поставил цель — добейся! Успешные личности, у которых была поддержка

У этих людей для старта было более чем достаточно, они не упустили свой шанс, много трудились и добились успеха. Завидовать им точно не стоит. Лучше посмотрите вокруг себя, наверняка у вас есть не одна возможность, которую стоит использовать прямо сейчас.

Билл Гейтс

Родился в обеспеченной семье. Его прадедушка трудился мэром Сиэтла, дедушка по материнской линии занимал пост главы Национального банка США, папа — известный адвокат, мама — член Совета директоров First Interstate Bank. Поэтому у Билла не было особых проблем с поступлением в престижную частную школу Lakeside School — да, это как раз там, где он впервые сел за компьютер, — а потом и в Гарвард.

Справедливости ради нужно отметить, что интеллектуальные способности у парня были выдающимися. Но сумел ли бы он применить их настолько же успешно, если бы родился, например, в семье рабочих — очень большой вопрос.

Илон Маск

Родился не в США или Европе, а всего лишь в ЮАР. Но его мама была успешной моделью, а папа состоявшимся бизнесменом, причем не только в стране, но и в масштабах всей Африки. Отец занимался недвижимостью, держал золотодобывающие шахты, в общем так, крутился и вертелся по мелочи.

Конечно, никто не умаляет успехов Илона Маска в создании таких проектов как PayPal, Tesla или SpaceX. Но кто знает, с какого уровня можно стартовать человеку, если за его спиной стоит отец со счетами на десятки, а то и сотни миллионов долларов?

Дональд Трамп

Тоже далеко не миллионер из трущоб. Его отец — успешный бизнесмен, который сделал состояние на операциях с недвижимостью. Как следствие, молодой Дональд получил престижное образование, с малых лет вращался в кругах очень влиятельных людей. В итоге стал миллиардером и президентом США.

Конечно, все эти примеры не означают, что в жизни не нужно трудиться, проявлять настойчивость, идти вперед, невзирая на падения и ошибки, ставить цели и достигать их.

Это лишь значит, что дорога к успеху у некоторых людей изначально намного короче. Более того, на ней уже есть старшие попутчики, которые верят в тебя, точно знают что нужно делать, готовы протянуть руку помощи в критической ситуации.