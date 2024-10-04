Вибір хобі для дитини: як батьки можуть допомогти

Як не дивно, але вибір хобі для дітей ще складніше завдання, ніж вибір професії для дорослої людини. Звідси й метання від одного заняття до іншого та інші проблеми.

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Давайте рассмотрим подробнее тему выбора хобби для мальчиков и девочек — как родители могут помочь им в этом и не навредить.

Чем интересуются современные дети

Наличие стойкого (долговременного) интереса способствует развитию личности ребенка, формированию у него положительных качеств характера и здоровой самооценки, благоприятного окружения. Хобби помогает выделиться на фоне других детей — проявить свою уникальность, способности и таланты. А ведь стремление к самовыражению у детей 6-7 лет возрастает с каждым годом.

Хобби приносит положительные эмоции, помогает погасить внутренние подростковые бури, дает неограниченный потенциал к развитию способностей. Оно может перерасти в серьезное занятие и стать будущей профессией, делом всей жизни уже взрослого человека. Поэтому выбор увлечений — вопрос серьезный, многогранный и требует корректного подхода со стороны родителей.

Когда появляется постоянство в интересах

Как правило, уже к 11-12 годам ребенок имеет постоянные увлечения. Согласно опросам, от 44% до 55% детей интересуются настольными играми, танцами и спортом. То есть это самые популярные хобби и беспроигрышный вариант, если нужно предложить ребенку какую-то альтернативу наскучившим занятиям.

По-прежнему популярно (38%) коллекционирование, примерно такой же показатель у изобразительного искусства в разных вариациях — от компьютерной графики до художественных граффити на заборах и стенах. Также много детей включают в круг своих интересов музыку — прослушивание композиций, увлечение разными стилями, вокал, посещение музыкальной школы или самостоятельное освоение игры на инструменте, создание электронных композиций и пр.

Необычные увлечения детей

К ним можно отнести:

условно необычные — вроде йоги или стрельбы из лука;

дорогостоящие, а потому и редкие — конный спорт, разведение экзотических животных;

опасные занятия — паркур, руфинг (перемещение по крышам), диггерство (изучение шахт, подземных тоннелей).

Есть внушительный список хобби для подростков, о которых мы ничего не слышали еще несколько лет назад. В основном они возникли вследствие развития технологий и роста популярности онлайн-общения или же пришли к нам из других стран/культур благодаря стиранию физических границ интернетом.

Кстати, некоторые из этих занятий могут иметь коммерческий успех и стать источником заработка.

Это:

блогинг — ведение личных аккаунтов в "Инстаграм", "ТикТок", "Ютуб", "Лайк" и пр.;

косплей — переодевание в любимых персонажей.

фикрайтинг — написание фанфиков.

Туда же — гейминг и в целом киберспорт, LEGO-конструирование и робототехника, создание сайтов, ретушь фото, программирование и многое-многое другое.

Ничего не интересно — главная проблема при выборе хобби

Особенность формирования интересов у современных детей заключается в низкой заинтересованности на старте и непостоянстве вкусов. Родители выходят из себя, когда ребенок в очередной раз заявляет, что уже не хочет посещать кружок, надо найти другой. А на вопрос о том, чем бы он хотел заниматься, апатично пожимает плечами и не дает конкретного ответа. Почему так происходит?

Клиповое мышление

Современные дети перестали запоминать сложную информацию. У них есть "Гугл" и "Википедия", которые постоянно под рукой. Это, кстати, огромная проблема, как утверждает психолог А. Курпатов. Ведь тенденция к образному восприятию и примитивизации онлайн-контента приводит к снижению способности мозга к аналитике, логике, понятийному мышлению.

Чтобы увлечь ребенка, нужно воздействовать на его систему восприятия простейшими образами — теми, над которыми не нужно долго думать. Информацию нужно подавать быстро, ярко, слайдово. Среднее время концентрации внимания у детей 10-13 лет — 8 секунд. Если объект не заинтересовал, дольше на нем концентрироваться ребенок не будет.

Менять увлечения — нормально

Родители, запасайтесь терпением, ведь вам придется смириться с чехардой интересов ваших детей.

Ребенок, который с малых лет чем-то сильно увлечен, погружен в какое-то любимое дело — редкость, практически вымирающий вид. Сейчас у детей школьного возраста преобладает состояние постоянного поиска — какое выбрать хобби и на чем сконцентрировать свое внимание? И в этом есть свои плюсы: поверхностное знакомство с разными сферами оставляет хороший задел на будущее. Всегда можно вернуться к рассмотренному ранее виду деятельности и углубить свои знания.

Ну и расширение кругозора. Даже те крохи информации, которые получит ребенок за пару месяцев посещения, к примеру, студии авиамоделирования, помогут ему как минимум поддержать разговор об этом занятии, рассказать что-то интересное, дать совет.

И ещё. Постарайтесь узнать истинную причину, почему ребенок перестал ходить на кружок, секцию. Возможно, утрата интереса — лишь формальный повод. А на самом деле у него не сложились отношения с преподавателем или детским коллективом. Может быть, у занятий неудачные время и место. Докопайтесь до настоящей причины и только потом делайте выводы.

Другие проблемы с выбором хобби

Рассмотрим, что еще может осложнить задачу выбора хобби:

→ Ребенку ничего не интересно. В отличие непостоянства вкусов, здесь виной всему — ограниченность кругозора. Вы можете вдруг захотеть жареного папоротника? Наверняка, нет. Потому что не пробовали эту вкусняшку. А вот если бы хоть раз оценили этот дальневосточный деликатес, то наверняка даже само его название вызвало бы аппетит.

Так и с детскими увлечениями — ребенок не хочет ничего выбирать из того тривиального набора, который ему предлагают родители. Возможно, какое-то необычное хобби его увлекло бы по-настоящему. Осталось лишь расширить кругозор и рассказать, как и чем ему можно заниматься в этом возрасте. И хорошо, что есть интернет — он здорово облегчает эту задачу.

→ Увлечение захватывает слишком сильно. Да так, что времени на учебу — основной вид деятельности школьника — не хватает. Здесь ключ к решению проблемы — в искусстве убеждения, которое придется проявить родителям. Образование очень важно, ведь оно развивает, прежде всего, когнитивную функцию головного мозга. А без развитых памяти, мышления, сообразительности, логики невозможно добиться успеха ни в одном виде деятельности. Поэтому прежде всего — школа и дополнительные обучающие занятия, а потом уже хобби.

→ Ребенок хочет ходить одновременно на несколько кружков. Такая любознательность может даже умилять родителей, но ровно до той поры, когда школьные оценки съедут вниз, а сам школьник будет падать от усталости. Чем еще грозит перегрузка: нервными срывами, хроническим стрессом, нарушениями сна, снижением иммунитета, повышением возбудимости психики или апатией.

Чтобы разгрузить ребенка, откажитесь от некоторых занятий или перенесите их в онлайн. Возрастная норма для детей 7-11 лет — школа + 1-2 кружка, а у подростка 12-13 лет может быть и больше хобби.

→ Увлечение, которое не соответствует полу. На кружке по вышиванию вряд ли встретишь мальчика, но вот девочки с удовольствием занимаются традиционно мужскими занятиями, такими как бокс, хоккей и т. д. Что делать родителям — запретить или разрешить посещать такую секцию?

Наверное, ответ очевиден. Если начнете давить авторитетом или высмеивать детское хобби, то на близкие, доверительные отношения можете не рассчитывать. Единственное, что можно сделать — подкорректировать формат занятий. Например, попросить тренера ставить дочь в спарринги только с девочками и пр.

→ Ребенок постоянно "сидит" в компьютере и ничем другим не интересуется. Превратите это увлечение играми в полезное и развивающее занятие. Познакомьте юного геймера с киберспортом, разработкой игр и приложений. Направьте жажду погружения в мир компьютерных игр в правильное русло. Возможно, это станет для него не просто увлечением, но и перспективной, высокооплачиваемой профессией. Кстати, в рамках Олимпийских игр 2024 года пройдут показательные соревнования по киберспорту.

Незакрытый гештальт детства родителей

Бывает, что ребенок не знает, какое хобби выбрать, поэтому доверяет эту миссию родителям. И тут они себя не сдерживают — реализуют утраченные в своем детстве возможности.

Давайте начистоту: если вы сами приняли решение, чему будет учиться ваш ребенок, то и ответственность за его неудачи будет лежать тоже на вас.

Ведь нельзя достичь успеха в нелюбимом деле, а значит — разочарования неизбежны. К тому же вы создаете плохой прецедент — с таким подходом сын или дочь может потерять веру в себя, утратит способность принимать решения и нести ответственность.

Бывает, что хобби выбрал сам ребенок, а вот толкают его к достижениям в этом виде деятельности уже родители. Бедняга хотел всего лишь заниматься карате для души, а оказался в западне из бесконечных тренировок и поездок на соревнования. Вырваться из этого плена — значит разочаровать родителей, которые наверняка будут манипулировать тем, что ребенок сам решил посещать эту секцию.