Оберіть одну з картинок і дізнайтесь, чи живете повним життям: тест
Захоплюєтеся психологічними тестами? Цей тест допоможе вам зрозуміти, чи справді ви живете життям сповна. Погляньте на зображення нижче. Що ви бачите на ньому першим? Саме це й буде вашою відповіддю в цьому тесті. Про це пише ТСН.
Що ви бачите?
Пейзаж:
Якщо ви першими побачили пейзаж, то, ймовірно, ви цінуєте красу довкілля. Ви перебуваєте в гармонії з природою і глибоко цінуєте її. Вам подобаються прості речі, такі як гарний захід сонця або прогулянка парком. Ви уважні до деталей і помічаєте те, що інші можуть пропустити.
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Для вас жити на повну означає:
- Насолоджуватися сьогоденням.
- Приділяти час собі.
- Цінувати світ навколо.
Два обличчя:
Якщо ви спершу побачили два обличчя на малюнку, то, ймовірно, ви цінуєте соціальні зв'язки.
Ви екстраверт, який отримує задоволення від спілкування з іншими людьми. У вас міцні стосунки з родиною та друзями. Ви любите проводити час з тими, хто вам небайдужий. Вам подобається робити інших щасливими. Ви цінуєте значущі стосунки над матеріальними благами.
Для вас жити на повну означає:
- Брати участь у змістовних бесідах.
- Якісно проводити час з близькими.
- Спілкуватися з іншими на глибшому рівні.
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