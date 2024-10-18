У Петрі в Йорданії виявили унікальну гробницю віком 2000 років

Археологи зробили прорив у розгадці таємниць одного з найзагадковіших міст світу – Петри. Під легендарною Скарбницею, висіченою в скелях набатейцями, було виявлено підземну камеру з захованим скарбом – не золотом і дорогоцінностями, а безцінними артефактами, які проливають світло на життя і звичаї давнього народу.

Про це пише The Washington Post.

Що ж приховувала Скарбниця?

У камері археологи виявили скелети щонайменше 12 людей, які можуть розповісти про життя і звичаї набатеїв. Вчені сподіваються отримати з них давню ДНК, щоб відтворити генетичний портрет цього народу. Незвичайна знахідка, що нагадує легендарний Святий Грааль з фільму "Індіана Джонс". Цей артефакт може мати сакральне значення для набатеїв і розповісти про їхні релігійні вірування. Сама підземна камера має складну і незвичайну конструкцію, яка не має аналогів в інших частинах Петри. Це свідчить про високий рівень майстерності набатейських будівельників і про важливість цього місця для них.

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Що це відкриття означає для науки?

Це відкриття має величезне значення для розуміння історії Петри і набатейського царства. Вчені нарешті можуть зрозуміти, для чого насправді призначалася ця споруда, чи була вона мавзолеєм, храмом чи чимось іншим. Завдяки знайденим артефактам і людським останкам, вчені зможуть реконструювати побут, звичаї і вірування набатеїв.Нові дані допоможуть простежити розвиток цього міста від його заснування до занепаду.

Розкопки в Петрі продовжуються, і вчені сподіваються знайти ще більше артефактів і розкрити нові таємниці цього загадкового міста. Це відкриття є лише початком довгого шляху до розуміння одного з найцікавіших археологічних об'єктів світу.

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